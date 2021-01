Video/ Crotone Roma (1-3): highlights e gol. Borja Mayoral protagonista! (Serie A)

La Roma continua a fare bottino pieno contro le cosiddette piccole, allo Scida il Crotone ospita i giallorossi che si impongono con il risultato finale di 1-3 e oltre a rinforzare il terzo posto in classifica si avvicinano all’Inter che ha perso contro la Sampdoria. Il tutto a quattro giorni dallo scontro diretto che potrebbe dire molto sulle chance di scudetto degli uomini di Paulo Fonseca, reduci dalle pesanti sconfitte con Napoli e Atalanta e dai pareggi con Juventus e Milan. Ai capitolini basta poco più di mezz’ora per archiviare la pratica e mettere i tre punti in cassaforte, i pitagorici sono schierati malissimo in difesa e concedono un mucchio di spazio per Mkhitaryan che può apparecchiare la tavola per Borja Mayoral che a otto minuti dal fischio d’inizio del signor Piccinini gonfia la rete e concede il bis poco prima del trentesimo, dopo che Simy e Junior Messias erano andati vicinissimi all’uno pari. L’attaccante spagnolo poi si procura anche il calcio di rigore trasformato dall’armeno che batte Cordaz dagli undici metri, avanti di tre gol la Lupa tira i remi in barca e può abbassare i ritmi, evitando così di spendere energie che potrebbero tornare molto utili domenica prossima nella sfida ai nerazzurri di Conte. Nel secondo tempo non accade praticamente nulla con Pellegrini che sfiora il poker e Golemic che trova il gol della bandiera, utile solamente per arricchire le statistiche elaborate dai match analyst.

VIDEO CROTONE ROMA 1-3, LE DICHIARAZIONI

Le parole a caldo di Borja Mayoral, prima doppietta in Serie A per l’ex-canterano del Real Madrid che oggi ha saputo colmare nel migliore de modi il vuoto lasciato da Edin Dzeko: “Sono molto contento per i due gol e soprattutto per la vittoria della squadra. Non era facile giocare qui, il Crotone è una squadra molto ostica che nel finale ci ha fatto tremare un po’. Sono un professionista e do sempre il massimo a prescindere da quanto gioco, mi metto a completa disposizione del mister e poi sta a lui scegliere”. Paulo Fonseca è il ritratto della felicità anche se non lo dà a vedere: “In questo periodo la squadra sta giocando molto bene e non penso di ritoccare gli assetti tattici, per cui dubito che a breve vedrete Dzeko e Borja Mayoral giocare insieme. Quella contro l’Inter sarà una sfida molto importante ma noi non ci tiriamo indietro, siamo pronti”.

VIDEO CROTONE ROMA 1-3, IL TABELLINO

CROTONE-ROMA 1-3 (0-3)

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Cuomo; Pereira (46’ Vulic), Molina, Zanellato, Henrique (58’ Rivière), Reca; Junior Messias, Simy. All. Giovanni Stroppa.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez (64’ Kumbulla); Karsdorp, Villar, Cristante (80’ Veretout), Bruno Peres; Carles Pérez, Mkhitaryan (63’ Pellegrini); Borja Mayoral (85’ Dzeko). All. Paulo Fonseca.

ARBITRO: Marco Piccinini (Sez. di Forlì).

AMMONITI: 22’ Bruno Peres (R), 33’ Golemic (C), 57’ Ibanez (R), 88’ Pellegrini (R).

RECUPERO: 1’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 8’ e 29’ Borja Mayoral (R), 35’ rig. Mkhitaryan (R), 71’ Golemic (C).

VIDEO CROTONE ROMA, GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA





