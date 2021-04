Video/ Crotone Sampdoria (0-1) gol e highlights: l’ennesima magia di Quagliarella!

Crotone-Sampdoria 0-1 passerà alla storia non soltanto per la prima direzione in Serie A dell’arbitro Daniele Paterna, ma anche per la probabile resa definitiva dei pitagorici che a 6 giornate dalla fine del campionato si trovano all’ultimo posto con appena 15 punti, a -16 dalla zona salvezza. Solamente la matematica tiene ancora in gioco la squadra di Cosmi ma ormai nemmeno i giocatori ci credono più. I blucerchiati, che non hanno più nulla da chiedere a questa stagione essendo già praticamente salvi e ad anni luce di distanza dalle posizioni che contano per l’Europa, sono comunque riusciti a imporsi grazie all’ennesima acrobazia di Quagliarella che a 38 anni continua a sfornare magie e a incantare i suoi tifosi costretti ad ammirarlo da casa a causa delle restrizioni anti-Covid in attesa della riapertura degli stadi, che dovrebbe comunque avvenire a giugno in occasione dell’europeo di calcio. Allo Scida i padroni di casa ce l’hanno messa tutta per scongiurare il KO numero 25, Simy e Messias hanno però dovuto fare i conti con Audero che con le sue parate ha salvato il risultato e mantenuto la porta immacolata fino al triplice fischio.

VIDEO CROTONE SAMPDORIA 0-1, LE DICHIARAZIONI

Serse Cosmi prova a far leva sull’orgoglio dei suoi giocatori: “Visto come si sono messe le cose è il caso di guardare in faccia la realtà, chiedo soltanto di chiudere dignitosamente la stagione facendo qualche punto, sennò diventa veramente frustrante scendere in campo e giocare. Per quello che si è visto in campo non meritavamo tutte queste sconfitte, evidentemente continuiamo a sbagliare troppo e a questi livelli ogni errore lo paghi a carissimo prezzo”. Claudio Ranieri rende comunque onore agli avversari: “E’ stata una partita molto complicata, il Crotone usciva spesso dalla propria metà campo e ci ha reso la vita veramente difficile, devo fare un elogio ai miei ragazzi che non hanno mai mollato e dopo aver stretto i denti nel primo tempo si sono svegliati nella ripresa conquistando una vittoria che ci farà dormire sonni tranquilli”.

VIDEO CROTONE SAMPDORIA 0-1, IL TABELLINO

CROTONE-SAMPDORIA 0-1 (0-0)

CROTONE (3-5-1-1): Cordaz; Djidji (89′ Rivière), Magallan, Luperto (63′ Golemic); Pereira (64′ Di Carmine), Henrique, Cigarini (64′ Molina), Zanellato, Reca; Messis; Simy. All. Serse Cosmi.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Tonelli, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto (88′ Damsgaard); Quagliarella (89′ Keita Baldé), Gabbiadini (89′ Léris). All. Claudio Ranieri.

ARBITRO: Daniele Paterna (sez. di Teramo).

AMMONITI: 37′ Cigarini (C), 45’+1′ Ferrari (S).

RECUPERO: 0′ pt, 3′ st.

MARCATORI: 53′ Quagliarella (S).

VIDEO CROTONE SAMPDORIA 0-1, GOL E HIGHLIGHTS





