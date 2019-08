Video/ Crotone Sampdoria (1-3): gol e highlights, blucerchiati corsari

La Sampdoria ribalta la gara di Coppa Italia in casa del Crotone e passa il turno: nel video di Crotone Sampdoria ecco gli highlights del colpaccio blucerchiato allo stadio Scida. Pronti via e c’è subito un grave errore di Bereszynski sul filtrante di Barberis, Molina, da solo contro Audero, non sbaglia, Crotone avanti dopo appena otto minuti. Errore di Cordaz con Quagliarella che per poco non trova l’eurogol in rovesciata. Calcio d’angolo battuto da Ramirez, Colley impatta di testa ma trova la facile parata di Cordaz. Grande pallone di Molina che pesca Benali, di testa per poco non trova il raddoppio. Benali prende il giallo dopo il fallo su Murru. Messias scappa a Colley, per l’arbitro non ci sono gli estremi del rigore. Altra grande azione di Messias che scappa in mezzo a Murillo e Colley, ma Audero è pronto e respinge.

VIDEO CROTONE SAMPDORIA: LA CRONACA

Al quarantesimo minuto Caprari gela lo Scida. Lancio di Vieira per l’attaccante che scatta sul filo del fuorigioco e non lascia scampo a Cordaz. Rutten abbatte Murru in area, rigore solare per la Sampdoria. Sul pallone si presenta Quagliarella che non sbaglia. La Sampdoria la ribalta in dieci minuti. Termina una prima frazione ricca di emozioni. Ad inizio ripresa Rutten ci prova con un tiro a giro, Audero respinge. Nella Sampdoria esce Caprari ed entra Maroni, ed è proprio l’argentino a siglare di testa la rete del tre ad uno che chiude definitivamente la gara. Messias ci prova dalla lunga distanza ma non inquadra lo specchio. Termina il match dello Scida, la Sampdoria passa il turno grazie alle reti di Caprari, Maroni e Quagliarella. Il Crotone era passato in vantaggio grazie alla rete di Molina. La Sampdoria nel quarto turno affronterà il Cagliari, ma se ne parlerà a dicembre…

