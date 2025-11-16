Video Crotone Sorrento gol e highlights: tutte le reti e le occasioni migliori del match di Serie C di oggi 15 novembre

VIDEO CROTONE SORRENTO: DOMINIO DEI CALABRESI!

Niente storia in Crotone Sorrento, solo una squadra in campo che ha dettato il bello e il cattivo tempo con un possesso palla di quasi il 60% non andando mai ad impensierire il proprio portiere, infatti gli ospiti non hanno mai fatto un tiro in porta. Primo tempo a senso unico dunque, con il Crotone che impone ritmo, qualità e possesso sin dai primi minuti, mettendo il Sorrento nella propria metà campo senza possibilità di respirare. I rossoblù sbloccano presto con una gemma di Gómez: recupero alto, triangolo rapido sull’esterno e tiro a giro dal limite che si infila all’angolino.

Il vantaggio dà ulteriore fiducia ai calabresi, che continuano a far girare palla con calma e precisione, costruendo azioni ragionate e coinvolgendo tutti i reparti. Il raddoppio arriva al termine di una manovra corale perfetta, una sequenza di almeno dieci passaggi che apre la difesa ospite fino al cross del terzino sinistro. In area Maggio anticipa due difensori e di testa firma il 2-0. Sorrento in grande difficoltà, mai realmente pericoloso. Il secondo tempo è una copia carbone del primo, ma con qualche cambiamento tattico nel Sorrento che ha reso questo match più interessante.

VIDEO CROTONE SORRENTO, IL SECONDO TEMPO

Il secondo tempo si apre con il gol di Sabbatani, che ridà vita al Sorrento e accorcia sul 2-1 con un gran destro sul secondo palo. Per qualche minuto il Crotone sembra accusare il colpo, costretto a difendersi più basso mentre gli ospiti aumentano il ritmo e pressano con maggiore convinzione. I rossoblù però non crollano e, dopo aver assorbito la fiammata avversaria, tornano a manovrare con pazienza, cercando di ricomporre le distanze tra i reparti.

La rete del 3-1 arriva a metà ripresa ed è firmata da Piovanello, protagonista di un’azione personale spettacolare. L’esterno riceve largo a sinistra, punta il suo marcatore con una serie di finte strette, rientra verso il centro saltandone un secondo e sfrutta lo spazio aperto al limite. Da lì lascia partire un destro potente e a mezz’altezza che si infila sul primo palo, sorprendendo il portiere del Sorrento rimasto fermo sul passo.

