Video/ Crotone Turris (0-0) gol e highlights: pari a reti bianche (Serie C)

VIDEO CROTONE TURRIS (0-0): LA PARTITA

Il Crotone domina per 90 minuti davanti al proprio pubblico, sotto gli occhi dell’Ezio Scida, ma non riesce a trovare il gol decisivo nel corso dei 90 minuti di questa gara valida per la ventinovesima giornata di Serie C, Girone C. La Turris riesce a strappare uno 0-0 preziosissimo in chiave salvezza, resistendo e difendendosi con ordine. Nel primo tempo i padroni di casa cercano insistentemente il vantaggio, ma senza impensierire mai seriamente la porta avversaria. Al 12esimo arriva la palla gol più nitida, ma il gioco era fermo: rovesciata spettacolare di D’Ursi che spacca la traversa. Acrobazia meravigliosa.

In pieno recupero Vitale se lo divora, sprecando un uno vs uno con Fasolini, facendosi ipnotizzare da quest’ultimo e calciando malissimo. Nella ripresa il copione non cambia, ed al 53esimo è ancora Vitale a suonare la carica con una conclusione potente ma alta. Al 63esimo anche la sfortuna ferma i calabresi: Gomez riceve e prova la conclusione di prima, prendendo in contropiede gli avversari, ma trovando il palo a negargli la rete del vantaggio. Al 74esimo ancora rossoblù in avanti, con Cuomo che prende il tempo in maniera perfetta al diretto marcatore, e di testa sfiora la traversa. Chiricò all’89esimo ha la palla della vittoria, ma la sua conclusione, anche deviata, viene intercettata ancora una volta da uno straordinario Fasolini. Termina 0-0.

VIDEO CROTONE TURRIS (0-0): IL TABELLINO

CROTONE: Dini A., Calapai L. (dal 24′ st Mogos V.), Cernigoi I. (dal 14′ st Gomez G.), Chirico C., Cuomo G., D’Ursi E. (dal 35′ st Pannitteri O.), Gigliotti G., Giron M., Petriccione J., Tribuzzi A. (dal 14′ st D’Errico A.), Vitale M. (dal 34′ st Carraro M.). A disposizione: Branduani P., Lucano A., Bove D., Carraro M., Crialese C., D’Errico A., Gomez G., Kargbo A., Mogos V., Pannitteri O., Papini F., Spaltro R.

TURRIS: Fasolino G., Contessa S., Di Nunzio F., Franco D. (dal 32′ st Maldonado L.), Frascatore P., Leonetti V. (dal 45′ st Haoudi H.), Longo S., Miceli M., Ruffo Luci D. (dal 1′ st Acquadro A.), Vitiello A. (dal 33′ st Ercolano E.), Zampa E.. A disposizione: Donini F., Perina P., Acquadro A., Boccia S., D’Alessandro M., Ercolano E., Finardi S., Giannone L., Guida M., Haoudi H., Maldonado L., Maniero R., Taugourdeau A.

Reti: –

Ammonizioni: al 35′ pt Gigliotti G. (Crotone), al 10′ st Contessa S. (Turris).

