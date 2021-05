Video/ Crotone Verona (2-1): highlights e gol. Decidono Ounas e Messias!

VIDEO CROTONE-HELLAS VERONA (2-1): LA SINTESI

Allo Stadio Ezio Scida il Crotone supera l’Hellas Verona per 2 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono i padroni di casa allenati da mister Cosmi a partire subito fortissimo riuscendo a passare in vantaggio al 2′ grazie alla rete messa a segno da Ounas, autore di una sorta di gollonzo su assist di Simy. Sul fronte opposto gli ospiti guidati dal tecnico Juric faticano ad organizzare la propria manovra mentre i calabresi continuano a premere il piede sull’acceleratore affacciandosi ulteriormente in zona offensiva tramite le sortite offensive proposte da Simy. I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoblu insistono con la loro verve offensiva volendo trovare il raddoppio. E’ quindi proprio Ounas a suonare la carica per i suoi intorno al 17′, quando Pandur ne para una conclusione insidiosa. Nemmeno Cigarini combina poi di meglio al 28′, mancando lo specchio della porta avversaria non di molto. Nel finale di frazione i gialloblu tentano di reagire in qualche modo quando, alla mezz’ora, il colpo di testa di Dawidowicz viene respinto prodigiosamente dall’estremo difensore avversario Cordaz.

Nella ripresa il ritmo della sfida appare abbastanza basso e le due compagini non regalano particolari emozioni realmente degne di nota. Il neo entrato Salcedo manca infatti il bersaglio con un colpo di testa impreciso al 54′. Nell’ultima parte dell’incontro è l’autorete di Molina, propiziata dal colpo di testa di Gunter, a vivacizzare la gara all’87’ sebbene il punteggio non cambi più. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche permettono al Crotone di salire a quota 21 nella classifica della Serie A mentre l’Hellas Verona non si muove, rimanendo fermo con i suoi 43 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come l’Hellas abbia combattuto fino alla fine per cercare di strappare almeno un punto se si guarda al 56% registrato nel possesso del pallone, dato questo supportato anche dalla maggior precisione nel fraseggio: l’82% contro il 73% con un importante 461 a 249 nei passaggi completati. I calabresi hanno però collezionato più occasioni da gol, ben 5 a 2 con due chances per Ounas, ed hanno calciato maggiormente nello specchio della porta, 4 a 2 nonostante il 9 a 11 totale. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Crotone è stata la squadra più scorretta della serata a causa del 20 a 11 nel computo dei falli commessi e l’arbitro Luca Massimi, proveniente dalla sezione di Termoli, oltre ad aver espulso mister Juric per proteste nel recupero, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Magallán, Marrone e Pereira da un lato, Tameze dall’altro.

IL TABELLINO

Crotone-Hellas Verona 2 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 2′ Ounas(C); 75′ Messias(C); 87′ AUTO Molina(C). Assist: 2′ Simy(C); 75′ Ounas(C); 87′ Gunter(V).

CROTONE (3-5-2) – Cordaz; Magallan, Marrone, Djidji; P. Pereira(72′ Cuomo), Messias, Cigarini(76′ Zanellato), Benali, S. Molina(51′ Cuomo); Ounas(90’+1′ Petriccione), Simy. Allenatore: Serse Cosmi.

VERONA (3-4-2-1) – Pandur; Dawidowicz(46′ Faraoni), Gunter, Ceccherini(51′ Dimarco); Ruegg(70′ Lasagna), Tamèze(46′ Salcedo), Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni(70′ Colley); Kalinic. Allenatore: Ivan Juric.

Arbitro: Luca Massimi (sezione di Termoli).

Ammoniti: 21′ Magallán(C); 32′ Marrone(C); 41′ Tameze(V); 61′ Pereira(C). Espulsi: 90’+4′ Juric(V).

