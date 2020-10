Video/ CSKA Sofia Cluj (0-2) highlights e gol: decidono Rondon e Deac

Il Cluj supera a domicilio il CSKA Sofia grazie alle reti siglate da Rondon e Deac. Andiamo a rivivere tutte le emozioni della gara. Yomov ci prova da fuori area ma l’estremo difensore avversario respinge. Iniziano meglio i padroni di casa. Gran botta di Sowe, altro ottimo intervento di Balgradean. Ci prova Youga, palla fuori di poco. Alexandru ci prova ma il suo tiro viene respinto. Ci prova ancora Sowe, bravo il portiere avversario. Djokovic da fuori area, sfera ampiamente fuori. Djoovic ci riprova senza successo. Abbiamo superato la mezzora di gioco, non si sblocca la gara. Fallo su Youga che ci prova su punizione senza successo. Tiago Rodrigues da fuori area non trova la porta. Termina a reti bianche la prima frazione tra CSKA Sofia e Cluj, poche le emozioni tra le due compagini che faticano nella fase offensiva.

SECONDO TEMPO

Susic da dentro l’area, tiro parato. Djokovic ci prova sul servizio di Susic, termina fuori la sfera. Rondon! La sblocca il Cluj. Djokovic crossa e il compagno di squadra la piazza di testa. Vantaggio a sorpresa della compagine ospite. Il CSKA Sofia sembra aver accusato il colpo. Sow combatte e conquista una punizione. Più di venti minuti alla fine del match, il Cluj è avanti grazie alla rete siglata da Rondon. Rigore per il Cluj! Youga commette fallo e l’arbitro indica il dischetto. Sulla sfera si presenta Deac che non sbaglia! Raddoppio della compagine ospite. I padroni di casa potrebbero aver subito il colpo del definitivo ko. Termina la gara, il CSKA Sofia cade in casa contro il Cluj.

