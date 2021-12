Video/ Cska Sofia Roma (2-3) gol e highlights: tris giallorosso (Conference League)

VIDEO CSKA SOFIA ROMA 2-3: GLI HIGHLIGHTS

Cska Sofia Roma termina con il punteggio di 2-3. Nella gara valevole per la sesta giornata del Girone C di UEFA Conference League, i giallorossi conquistano un importante successo, grazie alla doppietta di Abraham e al colpo di tacco messo a segno da Mayoral. Nel finale di partita, la squadra bulgara ha accorciato le distanze con Catakovic e Wildschut, i gol sono visibili nel video degli highlights. Grazie al risultato conseguito, la Roma chiude con il primato nel girone, evitando i sedicesimi di finale e qualificandosi direttamente per gli ottavi. Andiamo a rivivere le fasi salienti della partita.

Parte forte la Roma, che si spinge in avanti fin dalle prime battute di gioco. Al 14′ i giallorossi si portano in vantaggio con Abraham. L’attaccante inglese riceve il perfetto assist di Karsdorp, e a porta praticamente sguarnita realizza il gol dello 0-1. Il Cska Sofia prova a reagire al 20′, ma il colpo di testa di Caicedo viene bloccato da Fuzato. I giallorossi continuano a spingere e al 34′ raddoppiano. Vina tiene in campo un palla che sembrava ormai persa, e crossa al centro. Mayoral con uno splendido colpo di tacco beffa Busatto, 0-2. Nella ripresa, il Cska Sofia torna in campo con un diverso atteggiamento, ma la Roma è attenta e realizza la terza rete al 53′. Traversone di Karsdorp, Bove manca il colpo di testa, ma dietro c’è Abraham che controlla di petto e fulmina l’estremo difensore di casa. La partita sembra ormai chiusa, ma i bulgari non si perdono d’animo e al 75′ accorciano le distanze. Bai pesca al centro Catakovic che non sbaglia la conclusione, 1-3. Nel recupero il Cska Sofia sigla il 2-3 con la rete di Wildschut, ma è troppo tardi. Termina con il successo della Roma.

VIDEO CSKA SOFIA ROMA 2-3: LE DICHIARAZIONI DEI PROTAGONISTI

Nel post partita di Cska Sofia Roma, terminata con il risultato di 2-3, l’allenatore della Roma, José Mourinho ha commentato la prestazione della sua squadra. Queste le parole del portoghese rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “Sono felice per la vittoria perché lo Zorya ha fatto il suo, ma è l’unica cosa che mi piace di stasera. Non è possibile vincere 2-0 dopo 45 minuti e poi perdere un sacco di palloni e stare bassi. I due gol subiti sono inaccettabili. Importante evitare due partite in più a febbraio sarebbe stata una cosa di cui non abbiamo bisogno”.

Nel dopo partita, Edoardo Bove ha espresso tutta la sua euforia. Il giovane centrocampista della Roma era all’esordio da titolare con la maglia giallorossa. Queste le parole del calciatore, rilasciate ai microfoni del club capitolino: “È stata un’emozione grandissima partire da titolare per la prima volta. Ringrazio i miei compagni che mi hanno aiutato a viverla nel miglior modo possibile”.

VIDEO CSKA SOFIA ROMA 2-3: IL TABELLINO

RETI: 15′ Abraham (R), 34′ Mayoral (R), 53′ Abraham (R), 75′ Catakovic (CS), 93′ Wildschut (CS). CSKA SOFIA (4-3-3) Busatto; Galabov, Mattheij, Lam, Mazikou; Vion (63′ Catakovic), Muhar, Geferson; Bai (93′ Charles), Caicedo (63′ Krastev), Yomov (46′ Wildschut). A disp. Evtimov, Donchev, Turitsov, Chorbadzhiyski All. Mladenov.

ROMA (3-5-2) Fuzato; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Bove (56′ Villar), Cristante, Veretout, Vina; Mayoral (67′ Shomurodov), Abraham (67′ Zaniolo), (84′ Darboe). A disp. Boer, Mastrantonio, Calafiori, Ndiaye, Tripi, Zalewski, Diawara, Voelkerling Persson All. Mourinho. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI CSKA SOFIA ROMA, DA UEFA

