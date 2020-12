Video/ Cska Sofia Roma (3-1) gol e highlights: gioia Milanese (Europa League)

Il video di Cska Sofia Roma ci racconta una partita che ha visto scendere in campo in Bulgaria, per la sesta giornata del girone A di Europa League, una Roma largamente sperimentale, che è stata sconfitta per 3-1 dai padroni di casa. La sfida era però di fatto “inutile” ai fini pratici, dal momento che la Roma era già qualificata per i sedicesimi di finale (con assicurata pure la certezza del primo posto), mentre il Cska Sofia era già eliminato. Motivazioni comunque alte per i padroni di casa, alla ricerca di una vittoria di prestigio per tutto il calcio bulgaro, mentre nella Roma abbiamo avuto qualche segnale positivo da alcune seconde linee, ma comprensibilmente non c’era la tensione da grande sfida. La trasferta in Bulgaria resterà fra i ricordi più cari per Tommaso Milanese, che al debutto da titolare in prima squadra ha trovato il gol che aveva dato ai giallorossi il momentaneo pareggio dopo il gol del vantaggio bulgaro segnato da Tiago Rodrigues, ma poi sarà il Cska Sofia a fare festa, grazie alla doppietta di Sowe a cavallo dei due tempi.

VIDEO CSKA SOFIA ROMA: LE DICHIARAZIONI

Al termine di Cska Sofia Roma, c’è stato naturalmente spazio anche per qualche dichiarazione. Nonostante ci fosse poco o niente in palio, Paulo Fonseca è comunque apparso deluso per la sconfitta della sua Roma e ha analizzato così l’incontro, ai microfoni della televisione ufficiale giallorossa Roma Tv: “Abbiamo perso e diverse cose non mi sono piaciute, abbiamo avuto tanti inconvenienti prima della partita. Questa è una partita di Europa League e avevamo di fronte un avversario che è stato estremamente efficace. Abbiamo fatto due errori e loro hanno fatto due gol. Poi abbiamo creato molte occasioni, ma loro hanno difeso sempre molto compatti ed è stato difficile. Penso che abbiamo commesso errori che non dobbiamo fare”. Dunque si dovrà fare tesoro anche delle lezioni ricevute in una serata che non passerà alla storia, ma che deve fornire indicazioni per il campionato, che nelle prossime settimane avrà naturalmente la priorità assoluta.

