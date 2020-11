Video/ Cska Sofia Young Boys (0-1) highlights e gol. Agli svizzeri basta Nsame al 34′

VIDEO CSKA SOFIA YOUNG BOYS: LA SFIDA AL BALGARSKA ARMIJA

Allo Young Boys basta il gol di Nsame per battere il CSKA Sofia 1 a 0 ed espugnare così lo stadio nazionale “Vasil Levski” dove si è disputato il match valevole per la 4^ giornata del gruppo A di Europa League 2020-21. Una partita caratterizzata dal freddo con la temperatura prossima allo zero e una fittissima nebbia che soprattutto nella ripresa ha praticamente azzerato la visibilità sul terreno di gioco. Impossibile per i calciatori in campo distinguere tra compagni e avversari e l’arbitro Verissimo, per dar loro una mano, ha dato il via libera all’uso dei palloni rosso-fluorescenti che di solito vengono adoperati quando nevica e il manto erboso è imbiancato. In novanta minuti l’unico guizzo arriva dall’attaccante camerunense che a poco più di dieci minuti dall’intervallo pesca il jolly e non lascia scampo a Busatto che in precedenza era riuscito a fare buona guardia su Garcia con il prezioso aiuto di Mattheij che aveva scaraventato il pallone in calcio d’angolo. Nella ripresa i padroni di casa non producono praticamente nulla di buono in fase offensiva rendendosi pericolosi solamente su calcio piazzato con il nostro Beltrame che da calcio di punizione non è riuscito a impensierire Von Ballmoos. Per il portiere dello Young Boys non è stata un’impresa ardua portare a casa il clean sheet visti i pochi pericoli creati dagli attaccanti della formazione bulgara allenata da Akrapovic. Che a questo punto è ormai fuori dalle coppe, mentre la compagine svizzera è ancora in piena corsa per un posto nei sedicesimi di finale.

IL TABELLINO

CSKA SOFIA-YOUNG BOYS 0-1 (0-1)

CSKA SOFIA (3-4-1-2): Busatto; Antov, Mattheij, Zanev; Turitsov (59’ Sinclair), Tiago Rodrigues (75’ Ahmedov), Sankharé (76’ Youga), Carey; Beltrame (90’ Keita); Sowe, Yomov (76’ Penaranda). All. Bruno Akrapovic.

YOUNG BOYS (4-3-3): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Lustenberger (74’ Lefort), Garcia; Fassnacht (73’ Mambimbi), Rieder (74’ Gaudino), Sierro; Elia, Nsame, Ngamaleu (87’ Burgy). All. Gerardo Seoane.

ARBITRO: Fabio Verissimo (POR).

AMMONITI: 90’+2’ Sinclair (C), 90’+4’ Nsame (YB).

RECUPERO: 1’ pt e 4’ st.

MARCATORI: 34’ Nsame (YB).

