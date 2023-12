Video/ Cukaricki Ferencvaros (1-2) gol e highlights: Pesic completa la rimonta (Conference, 30 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CUKARICKI FERENCVAROS: LA SINTESI

Al Gradski stadion Dubocica il Ferencvaros supera in trasferta ed in rimonta il Cukaricki per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Kerkez partono fortissimo riuscendo infatti a passare in vantaggio subito all’11’ grazie alla rete messa a segno da Adzic, bravo a capitalizzare l’assist offertogli dal suo compagno Kovac. I minuti scorrono sul cronometro ed i serbi insistono con un tiro di Ivanovic al 18′ parato da Dibusz e gli ospiti guidati dal tecnico Stankovic suonano invece la carica al 43′ mancando una buona occasione con Traore, il cui colpo di testa finisce fuori di poco rispetto allo specchio della porta avversaria.

Nel secondo tempo gli ungheresi si vedono costretti a sostituire Traore con Katona in maniera prematura a causa di un infortunio immediatamente al 49′ ma si affacciano in avanti al 54′ sollecitando il solito Dubisz alla parata sulla conclusione provata dal subentrato Lisztes. Nell’ultima parte dell’incontro i biancoverdi ci credono e trovano il gol del pareggio all’83’ per merito di Zachariassen, liberato dal passaggio vincente di Katona. Ci pensa infine Pesic a chiudere i conti completando la rimonta con il gol del sorpasso in extremis al 90’+8′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro finlandese Mohammed Al-Emara ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Nikcevic, Stankovic e Jovanovic da un lato, Abena, Abu Fani, Zachariassen e Pesic dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo quinto turno della Conference League permettono al Ferencvaros di salire a quota 9 nella classifica del girone F della Conference League mentre il Cukaricki non si muove, rimanendo fermo a zero punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CUKARICKI FERENCVAROS: IL TABELLINO

Cukaricki-Ferencvaros 1 a 2 (p.t. 1-0)

Reti: 11′ Adzic(C); 83′ Zachariassen(F); 90’+8′ Pesic(F).

Assist: 11′ Kovac(C); 83′ Katona(F).

CUKARICKI (3-5-2) – Filipovic; Stankovic, Subotic, Kovacevic; Tosic, Sissoko, Kovac, Ivanovic, Miladinovic; Adzic, Cvetkovic. All.: Kerkez.

FERENCVAROS (4-2-3-1) – Dibusz; Makreckis, Cisse, Abena, Ramirez; Siger, Abu Fani; Marquinhos, Zachariassen, Traoré; Pesic. All.: Stankovic.

Arbitro: Mohammed Al-Emara (Finlandia).

Ammoniti: 44′ Abena(F); 74′ Nikcevic(C); 74′ Abu Fani(F); 90’+5′ Stankovic(C); 90’+7′ Zachariassen(F); 90’+9′ Jovanovic(C); 90’+10′ Pesic(F).

