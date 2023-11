Video/ Cukaricki Fiorentina (0-1) gol e highlights: decide Nzola dal dischetto! (Conference, 9 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CUKARICKI FIORENTINA: LA SINTESI

Al Gradski stadion Dubocica di Leskovac la Fiorentina supera in trasferta il Cukaricki per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Italiano partono alla grande riuscendo a passare in vantaggio subito all’8′ grazie alla rete messa a segno da Nzola, bravo a trasformare il calcio di rigore da lui stesso guadagnato essendo stato atterrato irregolarmente da Filipovic. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa guidati dal tecnico Matic vanno a caccia dell’eventuale gol del pareggio con un colpo di testa di Adetunji parato da Christensen al 34′.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE, CLASSIFICHE/ Vittoria dell'Aston Villa! Diretta gol live score (9 novembre 2023)

I toscani tornano a farsi vedere in avanti al 45’+4′ con una conclusione di Bonaventura deviata da Vranjes oltre la linea di fondo campo. Nel secondo tempo i serbi ricominciano suonando la carica al 53′ con una clamorosa occasione fallita da Kovac, reo di aver calciato in curva a porta praticamente spalancata da posizione molto più che favorevole. Nell’ultima parte dell’incontro i viola sfiorano il bis al 78′ con Brekalo, disinnescato in corner da Filipovic, e rimpiazzano Mandragora con Arthur a causa di un infortunio all’82’.

DIRETTA/ Cukaricki Fiorentina (risultato finale 0-1): Brekalo manca il raddoppio! Conference, 9 novembre 2023

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro tedesco Robert Schroder ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Ndiaye, Adetunji e Singh da un lato, Biraghi e Parisi dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo quarta giornata della fase a gruppi permettono alla Fiorentina di salire a quota 8 nella classifica del girone F della Conference League mentre il Cukaricki non si muove, rimanendo fermo a zero punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CUKARICKI FIORENTINA: IL TABELLINO

Cukaricki-Fiorentina 0 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 8′ RIG. Nzola(F).

DIRETTA/ Ferencvaros Genk (risultato finale 1-1): Munoz trova il pareggio! (Conference 9 novembre 2023)

CUKARICKI (4-3-3) – Filipovic; Nikcevic, Vranjes, Kovacevic, Tosic; Stankovic, Sissoko, Kovac; Ivanovic, Adetunji, Ndiaye. A disposizione: Belic, Samurovic, Rogan, Lu. Stojanovic, Singh, Jovanovic, Miladinovic, La. Stojanovic, Arsovic, Cvetkovic. Allenatore: Matic.

FIORENTINA (4-2-3-1) – Christensen; Pierozzi, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Lopez, Duncan; Ikone, Bonaventura, Sottil; Nzola. A disposizione: Terracciano, Arthur, Gonzalez, Infantino, Mina, Martinez Quarta, Comuzzo, Mandragora, Parisi, Barak, Brekalo, Kouame. Allenatore: Italiano.

Arbitro: Robert Schroder (Germania).

Ammoniti: 6′ Ndiaye(C); 40′ Adetunji(C); 84′ Parisi(F); 90’+5′ Singh(C).

© RIPRODUZIONE RISERVATA