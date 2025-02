VIDEO CUORICINI CANZONE DI COMA COSE AL FESTIVAL DI SANREMO 2025

Il video ufficiale della canzone Cuoricini con cui i Coma Cose hanno preso parte al Festival di Sanremo 2025 è stato pubblicato su YouTube e sta spopolando sui vari social tra meme e ironie. Eppure il significato del testo Cuoricini è tutt’altro che banale, come emerge dal testo cantato dai Coma Cose.

“Questo testo in realtà nasconde un tema importante, ovvero quello dell’alienazione dai social network. Tutti noi siamo un pochino vittime di questo grande ecosistema”, hanno raccontato i Coma Cose alla vigilia della kermesse sanremese. La canzone sembra voler spronare chi ascolta ad abbandonare, almeno per un po’, gli smartphone in favore della vita e dei rapporti che la animano.

CUORICINI, IL SIGNIFICATO DELLA CANZONE PORTATA A SANREMO 2025 DA COMA COSE E CLIP VIDEO

Il video Cuoricini dei Coma Cose, come dicevamo, sta facendo scintille sui social. Numeri importanti quelli raggiunti dal duo musicale, che anche a questo Festival di Sanremo 2025 ha fatto un figurone. “L’invito è quello di godersi le persone che ci stanno intorno, tutto quello che ci circonda”, ribadiscono i Coma Cose. Un testo che sembra aver lasciato il segno e fatto centro, almeno stando ai tanti commenti positivi che spiccano sotto la clip di YouTube.

“Il testo Cuoricini è un’esplosione di ironia e malinconia in un mondo saturato da simboli inespressivi e comunicazioni superficiali”, scrive un utente entusiasta del nuovo brano firmato Coma Cose. “Bravissimi, anche il testo è top”, si legge ancora.

RIVEDI IL VIDEO DI CUORICINI, LA CANZONE DEI COMA COSE A SANREMO 2025