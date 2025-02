Anche se il bilancio voti non è stato dei migliori, Tony Effe è riuscito a portare una canzone decisamente inaspettata a Sanremo 2025. Stiamo parlando del testo “Damme na mano“, che è finita al centro della polemica per via delle stonature del cantante, che come sappiamo non è solito esibirsi sui palchi con canzoni dal taglio melodico. Alla canzone hanno collaborato anche Luca Faraone, famoso producer Drillionaire, il quale ha contribuito a creare un brano dalle vibrazioni latine e folk unendo le note tipiche del cantautorato romano.

Un po’ alla Mannarino e un po’ alla Califano, Tony Effe si è senza dubbio misurato con qualcosa di completamente nuovo per lui. Il testo della canzone “Damme na mano” parla della città di Roma, che viene impersonificata come una donna.

A quanto ha dichiarato il cantante a RaiPlay, il brano può essere interpretato in tanti modi: è al contempo una canzone personale con un testo che parla di tante cose: “Se fosse una foto io vedrei una donna seduta in piazza Madonna dei Monti“. Ma come se l’è cavata con il video ufficiale di “Damme na mano” su Youtube? Sarà riuscito a trasmettere il suo intento? Andiamo subito a scoprirlo!

Video Damme ‘na mano e significato canzone di Tony Effe: il brano dedicato alla bella Roma

Tony Effe ha optato per un video semplicissimo con il testo “Damme ‘na mano“. La scelta è stata quella di mantenere tutto in bianco e nero, forse come intento di dare un aspetto di essere fuori tempo e fuori spazio senza una collocazione temporale. All’inizio si vede il cantante che guida, probabilmente per le strade di Roma, a quanto possiamo immaginare.

Ad un certo punto spunta un frame di lui a colori e dal video si comprende che ogni qualvolta i suoi pensieri raggiungono i ricordi del passato, sparisce il bianco e nero. Originale? Forse, ma poteva essere ancor più comunicativo. I fan lo apprezzano: “Ha unito la trap con lo stile di Sanremo“.

Rivedi qui sotto il video della canzone Damme ‘na mano di Tony Effe