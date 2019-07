VIDEO/ Daniele De Rossi sbarca in Argentina: che accoglienza!

Come ben documentato da questo video, Daniele De Rossi è sbarcato a Buenos Aires e nonostante fossero le 6.15 locali è stato accolto da una folla in visibilio. Oltre 200 persone hanno voluto dargli il benvenuto per la sua nuova avventura al Boca Junior. Stupore da parte di De Rossi e della moglie che ha voluto accompagnarlo in questo primo viaggio in Argentina.

Per l’ex capitano della Roma una accoglienza calda come quella che per 20 anni gli ha sempre riservato la curva Sud e il tifo romanista. De Rossi raggiungerà Burdisso, suo ex compagno e attuale ds del Boca, per definire gli ultimi dettagli del suo trasferimento. Domani dovrebbe esserci la presentazione ufficiale. Emozione e gioia per Daniele, amarezza e più di un rimpianto per i poveri tifosi della Roma dopo aver visto questo video…



