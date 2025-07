Video Danimarca Svezia (0-1), gol e highlights: un gol di Angeldahl consegna la prima vittoria alle svedesi.

VIDEO DANIMARCA SVEZIA DONNE (0-1): ANGELDAHL CONSEGNA I PRIMI TRE PUNTI ALLE SVEDESI

Finisce con la vittoria per le ragazze di Gerhardsson la prima partita del Girone C. La prima occasione del video Danimarca Svezia è a favore delle svedesi che si rendono pericolose con un’azione personale di Kaneryd che sfonda sulla destra e serve un ottimo pallone ad Angeldahl che non riesce a trovare la porta da centro area. Al decimo minuto, la partita può subito cambiare in favore delle danesi con l’arbitra che è chiamata al VAR per un tocco di mano di Janogy.

Dopo una lunga revisione, però, il rigore non viene assegnato per una posizione di fuorigioco di Harder. Sei minuti dopo è ancora la Svezia protagonista con un’azione di Kaneryd che apre la strada a Blackstenius e la porta a calciare a botta sicura. Sul pallone, però, ci arriva anche Færge che salva la Danimarca e lascia il punteggio sullo 0 a 0. L’ultima vera occasione dei primi 45 minuti di gioco arriva su un calcio di punizione calciato con forza da Angeldahl e alzato in calcio d’angolo da un riflesso di Østergaard.

Il secondo tempo del video Danimarca Svezia inizia con un ritmo diverso e vede le danesi molto più pericolose. L’ottimo approccio, però, viene subito spento dalle avversarie che riescono a sbloccare il match al 55′ con Angeldahl che sfonda dalla destra e trova un diagonale con il destro che non lascia scampo a Østergaard per sbloccare la partita. La risposta danese è immediata e arriva con un destro in diagonale di Snerle che supera Falk ma viene respinto sulla linea di Bjorn che manda in calcio d’angolo. Dopo il grande spavento, la Svezia riprende in mano il match e rischia di raddoppiare dagli sviluppi di corner.

Dopo una mischia, infatti, il pallone cade tra i piedi di Blackstenius che calcia a porta vuota ma non trova il gol perché Thøgersen interviene sulla linea di porta. Per vedere un’altra importante azione da gol bisogna aspettare il 78′ quando Blomqvist si trova sul destro l’opportunità di raddoppiare ma calcia male e non inquadra la porta. Due minuti dopo, a rendersi pericolosa è Harder che trova un’azione personale e calcia a giro con il mancino con la traversa a separarla dal gol. Gli ultimi minuti di partita non cambiano il risultato e consegnano la prima vittoria alle svedesi che si portano a tre punti nel Gruppo C.

VIDEO DANIMARCA SVEZIA DONNE (0-1): GOL E HIGHLIGHTS