Video di YouTube in background/ Il nuovo browser Vivaldi per Android lo consente

Continuare la riproduzione dei video YouTube in background è una funzionalità che da tempo, viene richiesta dagli utenti che utilizzano il tubo rosso per poter guardare i loro contenuti preferiti. Ad oggi, queste richieste sembrerebbero esser passate in secondo piano, probabilmente senza esser tenute in considerazione.

In verità, una delle ultime soluzioni per osservare i video YouTube in background, è quella di scaricare la versione aggiornata del browser Vivaldi. L’update 5.7 consentirebbe di continuare la riproduzione dei contenuti in streaming, pur facendo altre attività: usare WhatsApp o navigare su altre app.

Video YouTube in background: la concorrente a YouTube Music

I video YouTube in background si possono guardare, o meglio dire ascoltare, grazie alla versione 5.7 del browser Vivaldi (per sistemi operativi Android). Ebbene sì, sottolineiamo “ascoltare”, perché in verità sembrerebbe che l’audio continua la riproduzione, ma il video “no”.

Tutto quel che accade è che il browser si minimizza, diventando quindi una “miniatura“. Una funzione che farebbe da concorrente (e anche spietata), all’attuale funzionalità che è presente – più o meno allo stesso modo – su YouTube Music.

Questa è una novità arrivata di recente, anche se da diverso tempo, sul web esistono altre applicazioni e browser che consentirebbero la riproduzione in background dei video YouTube. Va specificato che questa funzionalità non è di default, dunque per attivarla è sufficiente ricorrere a dei semplici step:

Fare click sull’icona del browser Vivaldi; Click sull’ingranaggio delle impostazioni; Abilitare (con una spunta), la voce “Allow background audio playback“.

Per i meno amanti delle lingue straniere, vi rassicuriamo subito dicendovi che l’applicazione Vivaldi è completamente in italiano, la voce al punto 3 (per mettere in background i contenuti streaming), è l’unica a risultare in lingua inglese.

Si tratta di una funzionalità che se non controllata può diventare “pericolo di dipendenza”. Basti pensare al report che ha dimostrato che i bambini guardano contenuti YouTube sempre meno educativi.











