Video/ Dinamo Kiev Barcellona (0-4): highlights e gol. Tutto nella ripresa!

VIDEO DINAMO KIEV BARCELLONA: LA SFIDA DI CHAMPIONS LEAGUE

Vittoria netta pur non così immediata per i blaugrana di Koeman ieri sera, nella sfida valida per il quarto turno della fase a gironi di Champions League. Se il risultato finale è stato dunque un chiaro 4-0 per gli spagnoli, pure, come si evince dal video di Dinamo Kiev-Barcellona, la prestazione degli ospiti non è stata sempre impeccabile, specie nel primo tempo. Al via infatti sono subito ritmi molto bassi: il Barcellona prende facilmente in mano le redini del gioco ma di fatto non graffia e anzi nel finale lascia pure agli ucraini un paio di occasioni a gol veramente pericolose. Si arriva dunque all’intervallo che è ancora 0-0 sul tabellone del risultato e probabilmente Koeman ritiene necessario scambiare qualche parola con i suoi durante il breve stop. Quel che è sicuro è che tornato in campo finalmente è un Barcellona veramente aggressivo ed efficace quello che rivediamo. Al via è subito un-due per i blaugrana, con le reti di Dest e Braithwaite che arrivano entro i primi dieci minuti dall’inizio della ripresa. Andati in vantaggio pure gli spagnoli non mollano il colpo. È infatti già al 70’, nel mezzo di una girandola di cambi, che arriva la rete del 3-0 a firma ancora di Braithwaite, infallibile dal dischetto, per il calcio di rigore concesso per fallo di Popov in area. Il finale è poi brillante e tutto a tinte blaugrana: la Dinamo Kiev ormai non nutre più grandi speranze di riaprire il match e nel pochi minuti di recupero, è Antoine Greizmann, appena subentrato dalla panchina, a togliersi lo sfizio di segnare il gol del 4-0 per il Barcellona.

IL TABELLINO

Dinamo Kiev-Barcellona 0-4

Gol: 52′ Dest (B), 57′ e 70′ rig. Braithwaite (B), 92′ Griezmann (B)

DINAMO KIEV (4-3-3): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev (59’ Popov); Shepelev (83’ Baluta), Buyalskyi, Garmash (59’ Andrievsky); Shaparenko (71’ Lednev), Verbic, De Pena (71’ Supriaga). All. Lucescu

BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen; Dest, Mingueza, Lenglet (65’ Alba), Firpo; Pjanic (65’ Puig), Alena; Trincão (83’ De La Fuente), Coutinho (65’ Griezmann), Pedri (73’ Fernandes); Braithwaite. All. Koeman

Ammoniti: Pjanic, Popov

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI DINAMO KIEV BARCELLONA (da Sky)



© RIPRODUZIONE RISERVATA