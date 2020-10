Video/ Dinamo Kiev Juventus (0-2) highlights e gol: doppio Morata! (Champions League)

La Juventus batte a domicilio la Dinamo Kiev grazie alla doppietta di Morata che sta sostituendo al meglio Cristiano Ronaldo. Andrea Pirlo può quindi sorridere nel suo esordio sulla panchina dei bianconeri in Champions League. Andiamo a rivivere tutte le emozioni della gara. Per poco Szczesny e Rabiot non combinano una bella frittata scontrandosi, per fortuna Ramsey ci mette una pezza. Iniziativa di Chiesa che conquista un calcio d’angolo. Sul cross ci arriva Chiellini che non trova lo specchio. Prima chance della gara a favore della Juventus. Chiesa calcia in diagonale ma trova la buona risposta di Bushchan. Sul corner seguente l’estremo difensore esce a vuoto e Chiellini non riesce a depositare la sfera in rete. Ancora Chiesa protagonista che con un tiro non trova il bersaglio grosso. Supryaga di testa non trova la porta, i padroni di casa provano a farsi vedere. Si ferma Chiellini per un problema muscolare, Pirlo deve spendere il primo cambio. Entra Demiral per sostituire Chiellini. La Juventus continua ad attaccare alla ricerca del varco giusto, altro angolo a favore dei bianconeri. Il cross è facile preda del portiere avversario. Azione personale di Cuadrado che cercava Morata, anticipato lo spagnolo. Kulusevski prova la conclusione ma viene murato dalla difesa avversaria. Bonucci dalle retrovie lancia Cuadrado che non riesce a controllare. Zabarnyi serve direttamente Rabiot, il francese prova l’azione personale con un cross che non trova compagni di squadra. Supryaga prova a superare Demiral ma commette fallo. Ramsey inventa sulla sinistra per Kulusevski che di tacco trova la grande risposta di Bushchan. La Dinamo Kiev sta agendo principalmente in contropiede. De Pena prova a sorprende Szczesny che rientra in tempo tra i pali. Chiesa serve per Ramsey che prova a piazzarla ma trova la parata del portiere avversario. La prima frazione tra Dinamo Kiev e Juventus termina a reti bianche.

VIDEO DINAMO KIEV JUVENTUS: IL SECONDO TEMPO

La sblocca la Juventus all’alba della seconda frazione con Morata. Chiesa serve Ramsey, la sua conclusione è respinta da Bushchan, sulla sfera si avventa Morata che deposita in rete. Cuadrado si becca il giallo dopo il fallo su Karavaev. I padroni di casa ora costretti a scoprirsi per provare a riequilibrare le sorti della gara. Supryaga parte ma Bonucci chiude tutto tempestivamente. Nella Juventus esce Kulusevski ed entra Dybala. Morata prova a servire Dybala anticipato di un soffio. Bentancur serve Dybala di tacco che non riesce in area a smarcarsi. Palla in profondità per Supryaga troppo lunga, respira la Juventus. Cuadrado scende sulla fascia di competenza e serve Ramsey, il tiro non inquadra la porta. Sydorchuk ci prova dal limite dell’area, blocca facile Sczezsny. Nella Juventus entra Arthur per Bentancur. C’è anche Bernardeschi per Ramsey. Cuadrado la mette in mezzo per Morata che di testa non lascia scampo a Bushchan e chiude la gara. Chiesa prova l’azione personale ma viene chiuso. Sydorchuk ci prova dalla lunga distanza ma trova l’estremo difensore della Juventus pronto alla respinta. Termina il match tra Dinamo Kiev e Juventus, decide la doppietta di Morata.

VIDEO DINAMO KIEV JUVENTUS: LE DICHIARAZIONI

Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo il match. Questo quanto riportato dal portale tuttomercatoweb: “Un passo alla volta. Era importante fare una partita solida rispetto a Crotone. Siamo riusciti a provare qualcosa lunedì ed eravamo più organizzati per oggi. Potevamo sfruttare qualche occasione nel primo tempo, non ci siamo riusciti ma ad inizio ripresa siamo riusciti a trovare il gol e a gestire meglio la partita”. Sull’intesa tra Morata, Kulusevski e Chiesa: “L’impostazione che avevo dall’inizio era avere più giocatori nella fase offensiva. Chiesa può giocare su entrambi i lati, Kulusevski che può essere un trequartista e lo stesso Ramsey che può giocare alle spalle di Morata. Ricordiamoci che abbiamo Ronaldo fuori e Dybala non in condizione quindi la struttura offensiva può cambiare ma gli interpreti sono nelle posizioni giuste”. Il match winner Alvaro Morata, parla dei suoi compagni di squadra, in particolare Chiesa e Kulusevski: “Oggi abbiamo giocato più veloce con la palla, abbiamo dato meno possibilità, abbiamo gestito meglio il pressing nostro. Dobbiamo continuare come stiamo facendo. Sono bravissimi ragazzi, sono forti e li vedrò crescere qua perché hanno un futuro pazzesco”.

IL TABELLINO

DINAMO KIEV (4-3-3): Buschchan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev (25′ st Popov); Buyalskiy (44′ st Garmash), Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov (26′ st Verbic), Supryaga, De Pena (16′ st Rodrigues). A disposizione: Andrievsky, Boyko, Duelund, Lednev, Neshcheret, Shepelev, Syrota, Tsitaishvili. Allenatore: Lucescu

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini (20′ pt Demiral); Chiesa, Bentancur (33′ st Arthur), Rabiot, Cuadrado; Ramsey (34′ st Bernardeschi); Kulusevski (11′ st Dybala), Morata. A disposizione: Buffon, Frabotta, Pinsoglio, Portanova. Allenatore: Pirlo

ARBITRO: Hategan (Romania)

MARCATORI: 1′ st, 39′ st Morata

NOTE: Ammoniti: Bentancur, Cuadrado, Demiral (J). Recupero: 1′ e 3′

