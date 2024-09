VIDEO DINAMO KIEV LAZIO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Al Volksparkstadion di Amburgo la Lazio ha la meglio in trasferta sulla Dinamo Kiev vincendo per 3 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i biancocelesti iniziano la partita in maniera arrembante ed il loro atteggiamento viene premiato subito dalla rete del vantaggio immediato siglata da Dia già intorno al 5′, sfruttando nel migliore dei modi l’assist offertogli dal suo compagno Pedro.

Nonostante un avvio scoppiettante, la partita tarda poi ad entrare nel vivo ed al 19′ gli ucraini inseriscono prematuramente Bilovar al posto di Ceballos a causa di un infortunio. I laziali si rivedono in avanti con Tchaouna al 28′ e soprattuto al 34′ con Dele-Bashiru, che firma il gol del raddoppio con l’aiuto di Vecino prima di servire poi a Dia il passaggio vincente che vale la doppietta personale del collega al 35′.

La squadra biancoblu suona quindi la carica al 42′ su punizione con Brazhko ed al 45′ con Yarmolenko, entrambi disinnescati dall’attento Provedel. Nel secondo tempo l’atteggiamento degli uomini di mister Shovkovskyi è senz’altro quello corretto per tentare di accorciare il distacco maturato in precedenza ma lo spunto di Yarmolenko viene annullato dalla retroguardia avversaria al 55′. Nel finale il veterano Pedro non concretizza una chance per calare il poker al 62′ e Bushchan chiude invece al 68′ su Isaksen prima che Bragaru venga espulso con l’ausilio del VAR al 72′. Pure gli italiani rimangono in dieci uomini dall’82’ quando viene mostrato il rosso a Noslin, colpevole di una gomitata.

All’89’ nemmeno Andriyevski batte Provedel ed Isaksen torna a farsi vedere sparando largo al 90’+5′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro greco Anastasios Sidīropoulos, oltre ad aver espulso Bragaru nella Dinamo e Noslin nella Lazio con un rosso diretto, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Dubinchak al 63′ e Mykhavko al 90’+3′ da un lato, Romagnoli all’88’ dall’altro. I tre punti raccolti tramite questo successo esterno permettono alla Lazio di salire a quota 3 nella classifica dell’Europa League 2024/2025 mentre la Dinamo Kiev non si muove, rimanendo bloccata a zero punti.

