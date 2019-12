Video/ Dinamo Zagabria Manchester City (1-4): highlights gol. Gabriel Jesus ne fa 3!

Nessun problema per i citizens di Mister Guardiola ieri sera al Maksimir: come si evince dal video Dinamo Zagabria Manchester City, gli inglesi hanno agilmente trovato la vittoria col risultato di 4-1, che gli concede pure, oltre alla qualificazione ai prossimi ottavi di Champions league, pure la prima posizione del girone. Tutto facile quindi per gli azzurri che hanno ben dominato nel match della sesta giornata del gruppo C: eppure subito dopo il fischio d’inizio sono stati i croati a dare il via alle marcature. La prima rete della partita infatti arriva al 10’ con Olmo, ma presto il Manchester City trova il pari con Gabriel Jesus al 34’, il quale sta solo scaldando i motori. Proprio la maglia numero 9 di Guardiola infatti nei primi minuti della ripresa ha subito messo la firma su due reti al 50’ e al 54’. Arrivati dunque al 3-1 la Dinamo Zagabria si è do fatto spenta: il sigillo alla sconfitta di Bjelica è arrivato po al 84’ con una magia di Foden. il triplice fischio finale sancisce dunque il successo del Manchester City.

IL TABELLINO

Dinamo – Manchester City FC 1-4 (1-1 pt)

Arbitro: Del Cerro Grande (Španjolska)

DINAMO (4-3-3): Livaković – Stojanović, Ademi, Dilaver, Moubandje – Gojak (od 81. Majer), Moro, Olmo – Kadzior (od 59. Đira), Petković, Oršić (od 80. Hajrović); Trener: Nenad Bjelica

MANCHESTER CITY (4-3-3): Bravo – Joao Cancelo, Garcia, Otamendi (od 82. Harwood-Bellis), Mendy – Foden, Rodri (od 72. Sterling), Gündogan – Mahrez, Jesus (od 65 Zinčenko), Bernardo Silva; Trener: Josep Guardiola

MARCATORI: 1-0 Olmo (10.), 1-1 Jesus (34.), 1-2 Jesus (50.), 1-3 Jesus (54.), 1-4 Foden (84.)

