Video/ Dinamo Zagabria Milan (0-4) gol e highlights: poker dei rossoneri in Croazia

Con il Chelsea già matematicamente primo, il Milan doveva battere la Dinamo Zagabria per scavalcare il Salisburgo al secondo posto nel gruppo E di Champions League e diventare padrone del proprio destino in vista dello scontro diretto con la compagine austriaca in programma la settimana prossima. Al Maksimir i rossoneri non sbagliano e si impongono per 4 a 0, certificando una superiorità tecnica a tratti imbarazzante indicata dal video Dinamo Zagabria Milan. Non è un caso che il migliore in campo dei padroni di casa sia stato il portiere, Livaković, che in diverse occasioni ha negato il gol agli avversari con una serie di parate pregevoli. La partita si sblocca a una manciata di minuti dall’intervallo, quando Tonali su punizione disegna una traiettoria perfetta per Gabbia che con un gran tuffo a planare colpisce il pallone di testa depositandolo in rete, primo gol “europeo” per il numero 46 di Pioli che non segnava dal 27 settembre 2018, quando giocava ancora in Serie C e indossava la maglia della Lucchese.

Nella ripresa non c’è proprio storia, Leão ubriaca i difensori di Čačić con una serie di finte e la piazza all’angolino per il raddoppio, Ljubičić va in tilt e oltre a provocare il calcio di rigore trasformato impeccabilmente da Giroud se la butta dentro da solo nel tentativo di intercettare il traversone del numero 17 portoghese che appena trova un po’ di spazi diventa devastante. Segna anche Pobega ma l’assistente di Marciniak gli nega la soddisfazione di aggiungere il suo nome all’elenco dei marcatori per l’offside di Origi che partecipa all’azione. Krunić e Rebić non ci riescono perché trovano sulla loro strada l’estremo difensore croato, senza il quale il passivo per la formazione locale – incapace di trovare il gol della bandiera con Oršić – sarebbe stato ancora più pesante. L’unica nota stonata, se proprio dobbiamo trovare qualcosa che non va, è la prestazione incolore di De Ketelaere che fatica a emergere e a dare quel surplus che ci si aspetta da uno degli acquisti più attesi dell’estate.

VIDEO DINAMO ZAGABRIA MILAN 0-4, LE DICHIARAZIONI

Le parole di Olivier Giroud sono quelle del classico uomo-squadra: “Grande vittoria, abbiamo preparato questa gara nei minimi dettagli, ci tenevamo a partire bene attuando un pressing asfissiante sui portatori di palla avversari. Sarebbe stato bello segnare ancora più gol ma anche il 4 a 0 è un ottimo risultato. La qualificazione agli ottavi ci darebbe quello scatto che cerchiamo da tempo, la settimana prossima contro il Salisburgo ci giochiamo tutto. I giovani sono stati bravissimi, hanno capito che oggi era una partita molto importante e hanno dato il massimo. Sono riuscito a sbloccarmi solamente dal dischetto ma Livaković è stato bravissimo, ha compiuto diverse parate straordinarie”. Stefano Pioli non si scompone, consapevole che la qualfiicazione è ancora tutta da conquistare: “All’inizio la Dinamo Zagabria ci ha messo un po’ in difficoltà ma siamo riusciti a sistemare la fase difensiva, una volta che abbiamo cominciato a trovare un po’ di spazi quando attaccavamo sono arrivate tante occasioni che siamo riusciti a sfruttare nel migliore dei modi. Con il Salisburgo non dobbiamo sbagliare, ma già stasera la squadra ha dimostrato di aver compiuto un salto di qualità mentale nell’approccio alle partite decisive, il gruppo è sempre più consapevole delle proprie qualità e della propria forza. Da domani però dovremo pensare solamente al Torino, avversario sempre ostico da affrontare”.

VIDEO DINAMO ZAGABRIA MILAN 0-4, IL TABELLINO

DINAMO ZAGABRIA-MILAN 0-4 (0-1)

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Livaković; S. Ristovski (58’ Špikić), Sutalo, Perić; Moharrami, Ivanušec, J. Mišić (75’ Bulat), Ademi (57’ Baturina), Ljubičić; Petković (57’ Drmić), Oršić (75’ Bočkaj). All. Ante Čačić.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Kjær, T. Hernández (70’ Ballo-Touré); Tonali, Bennacer (70’ Pobega); Rebić, De Ketelaere (52’ Krunić), Leão (70’ Messias); Giroud (81’ Origi). All. Stefano Pioli.

ARBITRO: Szymon Marciniak (POL).

AMMONITI: 43’ Ademi (DZ), 46’ De Ketelaere (M), 58’ Ljubičić (DZ).

RECUPERO: 1’ pt, 0’ st.

MARCATORI: 39’ Gabbia (M), 49’ Leão (M), 59’ rig. Giroud (M), 69’ aut. Ljubičić (M).











