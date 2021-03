Video/ Dinamo Zagabria Tottenham (3-0 dts) highlights e gol. Passano i croati!

VIDEO DINAMO ZAGABRIA-TOTTENHAM (3-0 dts) LA SINTESI

Allo Stadion Maksimir la Dinamo Zagabria supera il Tottenham con un netto 3 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono i padroni di casa guidati dal tecnico Krznar a cercare di partire subito fortissimo andando alla conclusione già al 2′ con Orsic, trovando però la facile parata di Lloris. Gli ospiti allenati da mister Mourinho prendono presto in mano il controllo delle operazioni mantenendo il possesso del pallone così da non concedere ai rivali di giornata l’opportunità per orchestrare la loro manovra. Al 10′ gli Spurs ci provano al volo con scarso successo tramite la conclusione sbilenca di Alli, servito perfettamente da Kane. I minuti scorrono sul cronometro e lentamente i croati crescono affacciandosi in avanti con il tiro di Ivanusec respinto da Dier al 16′ e con la doppia occasione del 21′ quando la punizione di Orsic è stata ribattuta dalla barriera e Lloris ha poi evitato il peggio sull’errore di Sanchez, reo di aver regalato la sfera a Franjc. I londinesi replicano dunque al 28′ con la conclusione di Lamela deviata in calcio d’angolo e Kane non insacca il pallone dalla distanza al 29′. Nel finale del primo tempo la Dinamo si rivede con il tentativo impreciso di Majer al 35′ e gli Spurs rischiano grosso quando Lloris deve rimediare al retropassaggio pericoloso di Aurier al 36′. Lo stesso Aurier cerca di farsi perdonare calciando alto al 43′ ed il tiro di Kane viene invece parato da Livakovic con un buon intervento a ridosso del recupero al 44′.

Nel secondo tempo sono senza dubbio i padroni di casa a cominciare meglio la ripresa, mostrando una verve offensiva decisamente più efficace rispetto a quanto ammirato nel corso della frazione di gioco precedente. I croati riescono infatti a passare in vantaggio verso il 62′ grazie alla rete messa a segno dal solito Orsic, capitalizzando l’assist di Majer. Nell’ultima parte dell’incontro gli uomini di mister Krznar hanno dato tutto quello che avevano rendendo la vita complicata alla squadra del tecnico Mourinho. Le due squadre sicupano diverse opportunità interessanti prima che la Dinamo sia in grado di andare nuovamente a segno per merito di Orsic, autore dunque di una doppietta personale, in questo caso su suggerimento del subentrato Atiemwen all’83’. Nell’ultima parte dell’incontro la squadra di Zagabria completa la rimonta pareggiando con Orsic, di nuovo protagonista all’83’ su suggerimento del neo entrato Atiemwen. Nei tempi supplementari ci pensa l’incontenibile Orsic a firmare la tripletta personale al 106′ che vale il successo e la qualificazione per i suoi rendendo inutile il tentativo di Bergwjin del 112′ e con il contributo di Livakovic, decisivo nel salvare su Kane al 116′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro italiano Davide Massa ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Jakic, Lauritsen e Stojanovic da un lato, Lamela dall’altro. La vittoria conquistata all’interno delle mura amiche consente alla Dinamo Zagabria di accedere al turno successivo anche in virtù dello 0 a 2 maturato nella gara d’andata ed il Tottenham viene quindi eliminato dall’Europa League.

IL TABELLINO

Dinamo Zagabria-Tottenham 3 a 0 dts (p.t. 0-0) AND.: 0-2

Reti: 62′, 83′, 106′ Orsic(D). Assist: 62′ Majer(D); 83′ Atiemwen(D).

DINAMO ZAGABRIA (4-3-3) – Livakovic; Ristovski(90′ Stojanovic), Lauritsen, Théophile-Catherine, Franjic(81′ Leovac); Majer(82′ Gavranovic), Jakic(75′ Atiemwen), Ademi(117′ Peric); Ivanusec, B. Petkovic(90′ Misic), Orsic. Allenatore: Damir Krznar.

TOTTENHAM (4-2-3-1) – Lloris; Aurier(107′ Bergwijn), D. Sanchez, E. Dier, B. Davies(91′ Reguilon); M. Sissoko, Winks(68′ Ndombele); Lucas Moura(85′ Carlos Vinicius), Dele Alli(68′ Lo Celso), Lamela(60′ Bale); Kane. Allenatore: José Mourinho.

Arbitro: Davide Massa (Italia).

Ammoniti: 23′ Lamela(T); 32′ Jakic(D); 80′ Lauritsen(D); 93′ Stojanovic(D).

