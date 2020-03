Video discorso Mattarella, epic fail/ Fuorionda “Ciuffetto? Non vado dal barbiere…”

C’è grande attesa per il discorso alla Nazione di Sergio Mattarella per l’emergenza coronavirus, ma un errore ha regalato un epic fail ed un fuorionda destinato a fare il giro del web. Il settore comunicazione del Quirinale ha infatti pubblicato su Youtube il video errato – non editato, per la precisione – ed è possibile assistere ad almeno due siparietti divenuti virali fin da subito. Il primo è stato registrato ad inizio video, con il presidente della Repubblica costretto a interrompere il suo discorso per un attacco di tosse: «Scusate, ho un po’ di tosse…». Poco dopo però gli viene fatto notare un dettaglio: «Hai il ciuffetto». Pronta la risposta del Capo dello Stato: «Eh Giovanni, non vado dal barbiere neanche io…». Poi, con tono dispiaciuto: «Questa volta non ripetiamo più».

A metà del video del discorso di Mattarella pubblicato per errore, un altro stop: «Oh Signore, non riesco a leggere: ricominciamo, mi dispiace. Non è mai successo… Giovanni per piacere però scegli una posizione: tu ti muovi, io ti seguo e mi distraggo». Pochi minuti più tardi il video è stato eliminato ed il Quirinale ha diramato una breve nota per confermare che la sequenza postata non era quella definitiva: «Il Quirinale ha pubblicato per errore una versione non editata del videomessaggio del Presidente, per questo motivo sono presenti numerosi errori. Non appena avremo la versione corretta la pubblicheremo». Un errore, quello della comunicazione del Quirinale, che ci ha regalato un presidente della Repubblica umano e senza filtri…

