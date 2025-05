VIDEO DJURGARDEN CHELSEA, TRIONFO DEGLI INGLESI!

Non c’era da aspettarsi altro: dopo pochi giri di orologio di Djurgarden Chelsea, i Blues trovano la rete dell’1-0 con Sancho. Ma gran merito del gol andrebbe dato a Fernandez, il mediano pesca dentro l’area l’inglese che deposita senza pensarci due volte un gol di volee davvero da vedere e rivedere.

Termina poi il primo tempo con una azione per Madueke, l’esterno dei Blues cerca di fare tutto da solo vedendo i suoi ragazzi marcati e si libera di due marcatori. Al momento del tiro però lascia partire un bolide che vola alto sopra la traversa e i tifosi qui a Stoccolma possono tirare un sospiro di sollievo.

VIDEO DJURGARDEN CHELSEA, IL SECONDO TEMPO

Finisce 1-4 Djurgården Chelsea, con i Blues che dominano per larghi tratti e offrono una prestazione solida e brillante. Dopo un primo tempo già ben controllato e chiuso in vantaggio grazie alla rete di Sancho su assist di Enzo Fernández, la squadra inglese ha dilagato nella ripresa. Il secondo tempo si è aperto con un uno-due micidiale: prima Madueke ha trovato il raddoppio con un destro preciso, poi Nicolas Jackson ha messo il sigillo sul terzo gol con una conclusione da centravanti puro.

Ma il numero 15 del Chelsea non si è fermato lì, firmando anche la doppietta personale e il poker londinese con un’azione di potenza e tecnica che ha spaccato la difesa svedese. Il Djurgården ha trovato il gol della bandiera sul finale, sfruttando un momento di disattenzione difensiva dei Blues, ma è stato troppo poco per impensierire una squadra nettamente superiore per ritmo, qualità tecnica e organizzazione.

VIDEO DJURGARDEN CHELSEA: GOL E HIGHLIGHTS