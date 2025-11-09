Video Dolomiti Bellunesi Cittadella (risultato finale 0-1) gol e highlights della gara valida per la tredicesima giornata del girone A di Serie C 2025/2026.
VIDEO DOLOMITI BELLUNESI CITTADELLA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio Omero Tognon di Fontanafredda al Cittadella basta l’1 a 0 per vincere in trasferta contro la Dolomiti Bellunesi. Nel primo tempo i granata cercano di dettare legge sin dagli istanti iniziali dell’incontro visto che già verso il 4′ forzano Consiglio a parare in calcio d’angolo la conclusione dalla distanza firmata da Castelli.
E’ ancora Castelli a fallire un’altra occasione al 13′ ed al 19′ Rabbi non ha maggior fortuna e così i due si aiutano a vicenda al 44′ per siglare il gol del vantaggio che spezza l’equilibrio di partenza con lo stesso Castelli, sull’assist offertogli appunto da Rabbi.
Nel secondo tempo i veneti mantengono il piede premuto sull’acceleratore andando a caccia del raddoppio immediatamente al 52′ tramite un tentativo alto di Vita in contropiede. Nel finale Rabbi si dispera quando gli viene annullata una rete, che sarebbe valsa il raddoppio definitivo, al 58′ per la posizione di fuorigioco ravvisata nei confronti di Castelli.
I rosaverdi faticano a rispondere a dovere e solo al 90’+6′ Gobetti spedisce il pallone alto sopra la traversa. Il risultato maturato lontano dalle mura amiche permette al Cittadella di aggiudicarsi i tre punti in palio e di salire così a quota ventuno nella classifica del girone A.
La tredicesima giornata, valida per la stagione 2025/2026 del campionato di Serie C, si rivela invece amara per la Dolomiti Bellunesi che rimane appunto bloccata a tredici punti.