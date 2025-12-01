Video Dolomiti Bellunesi Giana Ermini (risultato finale 0-0) gol e highlights della gara valida per la sedicesima giornata della Serie C 2025/2026, girone A
VIDEO DOLOMITI BELLUNESI GIANA ERMINIO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio Comunale Omero Tognon di Fontanafredda si chiude con un pareggio senza reti per 0 a 0 la sfida tra Dolomiti Bellunesi e Giana Erminio. Nel primo tempo la partita fatica ad entrare nel vivo senza che nessuna delle due squadre riesca a creare occasioni davvero degne di nota.
I rosaverdi calciano quindi addosso al portiere Mazza al 23′ con Mignanelli e nemmeno Marconi è più preciso al 24′ spedendo la sfera alta sopra la traversa. La Giana tenta di affacciarsi in avanti al 26′ con una conclusione di Gabbiani deviata in angolo mentre sul fronte opposto Mazza si fa trovare pronto anche al 45′ sul colpo di testa centrale firmato da Saccani ed ispirato da Burrai.
In avvio di secondo tempo i biancazzurri si fanno rivedere in attaco ma falliscono un’altra opportunità al 49′ con uno spunto molto poco efficace di Nucifero. Nel finale gli uomini allenati da mister Bonatti non concretizzano per un soffio al 66′ con Mignanelli ed al 78′ pure Burrai fa lo stesso.
I lombardi non battono poi all’89’ l’estremo difensore Consiglio con una giocata di Marotta. Il pareggio arrivato nella sedicesima giornata del campionato di Serie C 2025/2026 manda le Dolomiti Bellunesi a quota quindici. La Giana Erminio ottiene a sua volta un punto e tocca in questo modo quota venti nella classifica del girone A.