Video Dolomiti Bellunesi Inter U23 (risultato finale 1-0) gol e highlights della gara valida come recupero della 14^ giornata di Serie C 2025/2026 girone A.
VIDEO DOLOMITI BELLUNESI INTER U23, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio Comunale Omero Tognon di Fontanafredda le Dolomiti Bellunesi ottengono un importante successo per 1 a 0 sconfiggendo l’Inter U23. Nel primo tempo i lombardi non colgono di sorpresa al 3′ il portiere Consiglio con un colpo di testa centrale di Stante ed i veneti riescono invece a spezzare l’equilibrio di partenza verso il quarto d’ora per merito del gol firmato da Agosti, facendosi trovare pronto su una respinta errata.
Il ritmo della partita resta abbastanza vivace sebbene manchino le occasioni concrete su entrambi i fronti di gioco ed al 42′ Mignanelli non capitalizza un’occasione interessante per siglare il raddoppio mandando il pallone largo di pochissimo rispetto allo specchio della porta avversaria. I giovani del Biscione replicano al 45’+4′ con una rete di Zuberek annullata a causa di una posizione di fuorigioco ravvisata nei confronti dello stesso attaccante.
Nel secondo tempo la squadra guidata da mister Vecchi riparte apparentemente con l’atteggiamento giusto per provare a raggiungere il pareggio anche se nè al 49′ Kamate nè al 51′ Stante dimostrano di saper inquadrare il bersaglio con la sfera che si perde a lato prima e finisce alta sopra la traversa poi.
Nel finale nemmeno Marconi al 70′ sigla il bis di testa ed il suo allenatore Bonatti viene espulso dall’arbitro per proteste rimediando un doppio cartellino giallo all’80’ nel giro di pochi secondi. In campo la revisione all’FVS del 90′ consente a Tavanti di non lasciare i suoi in inferiorità numerica considerando che gli era stato inizialmente mostrato un rosso diretto e Lavelli si dispera al 90’+1′ quando non capitalizza per un soffio in favore dei milanesi.
Questa vittoria porta tre punti nelle tasche delle Dolomiti Bellunesi che si spingono dunque a quota diciotto nella classifica del girone A 2025/2026. La sconfitta patita nel recupero della quattordicesima giornata di Serie C riconferma invece l’Inter Under 23 a ventisei punti vista la sconfitta rimediata lontana dalle mura amiche.