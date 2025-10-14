Video Dolomiti Bellunesi Lumezzane che racconta la sfida valevole per il girone A di Lega Pro. Cronaca, tabellino e migliori azioni della sfida.
VIDEO DOLOMITI BELLUNESI LUMEZZANE: GRANDI EMOZIONI
Video Dolomiti Bellunesi Lumezzane che racconta una sfida piena di emozioni fin dai primi minuti. Cominciano meglio i padroni di casa, pericolosi subito con Olonisakin, che però conclude male davanti a Drago. Vantaggio Dolomiti con la rete di Mignanelli che riceve un bel cross di Saccani e insacca, portando avanti i suoi con la gara che termina all’intervallo sull’1-0.
Al 60’, raddoppio Dolomiti: Olonisakin svetta di testa e serve Clemenza, che batte Drago sotto porta. Nel finale piovono cartellini: ammoniti Clemenza, Consiglio, Mutanda e Motta. Dopo un forcing finale degli ospiti, il triplice fischio sancisce la vittoria della Dolomiti Bellunesi per 2-1. Tre punti preziosi per i ragazzi di Bonatti che vincono questo importantissimo scontro salvezza con le formazione lombarda.