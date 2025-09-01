Video Dolomiti Bellunesi Novara (risultato finale 1-1) gol e highlights della gara valida per la seconda giornata del girone A della Serie C 2025/2026

VIDEO DOLOMITI BELLUNESI NOVARA (1-1), GOL E HIGHLIGHTS: LA PARTITA

Video Dolomiti Bellunesi Novara, gol e highlights: al debutto casalingo tra le mura amiche dello stadio “Omero Tognon” di Fontanafredda (PN) la formazione veneta ottiene un buon pareggio contro il più quotato Novara e il secondo pareggio in due giornate di questo campionato di Serie C. Il matrch contro gli azzurri allenati da Andrea Zanchetta è stato sostanzialmente deciso tutto nel corso del primo tempo, col vantaggio ospite firmato da Da Graca al 16′, e poi la replica dei rosaverdi con Toci, ben imbeccato da Burrai quando si era al 33esimo minuto, e protagonisti anche di un finale di frazione in crescendo coi piemontesi leggermente in difficoltà.

Nella ripresa, senza che vi siano stati cambi all’intervallo, gli azzurri andavano per due volte vicini al nuovo vantaggio (Da Graca sbaglia tutto da ottima posizione al 50′, poi Consiglio compie un bell’intervento su Donadio): attorno all’ora di gioco l’estremo difensore della formazione di Nicola Zanini si ripete con un’uscita miracolosa sempre su Da Graca, salvando il risultato. la girandola delel sostituzione non spariglia le carte ma vede i padroni di casa rifarsi vivi dalle parti di Boseggia, sempre attento, e nel finale è Mignanelli che, davanti al portiere del Novara, calcia troppo piano sprecando il match point (91′). Poi triplice fischio: un punto a testa e, tutto sommato, giusto così, con Dolomiti Bellunesi e Novara che salgono a braccetto a quota due in classifica dopo o primi due turni.

VIDEO DOLOMITI BELLUNESI NOVARA (1-1), GOL E HIGHLIGHTS: IL TABELLINO

DOLOMITI BELLUNESI (3-5-2): Consiglio; Barbini, Milesi, Gobetti (16’st Saccani); Alcides, Clemenza (25’st Brugnolo), Burrai, Agosti (16’st Mutanda), Mignanelli; Toci (25’st Marconi), Olonisakin (40’st De Paoli). A disposizione: Abati, Denzel, Piazza, Tavanti. Allenatore: Nicola Zanini.

NOVARA (4-3-1-2): Boseggia; D’Alessio (40’st Arboscello), Citi (35’st Faye), Lorenzini, Valdesi; Di Cosmo, Ranieri, Collodel (28’st Agyemang); Donadio; Da Graca (40’st Ledonne), Alberti. A disposizione: Cortese, Dell’Erba, Deseri, Lartey, Maressa, Negri. Allenatore: Andrea Zanchetta.

Ammoniti: Citi (N), Mignanelli (D), Lorenzini (N), Faye (N).

Reti: 15’ pt Da Graca (N), 33’ pt Toci (ND.

GUARDA QUI VIDEO DOLOMITI BELLUNESI NOVARA (1-1), GOL E HIGHLIGHTS