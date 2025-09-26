Video Dolomiti Bellunesi Vicenza (risultato finale 1-2) gol e highlights della gara valida per la sesta giornata del girone A della Serie C 2025/2026.
VIDEO DOLOMITI BELLUNESI VICENZA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio Omero Tognon di Fontanafredda il Vicenza rimonta in trasferta le Dolomiti Bellunesi e vince così per 2 a 1. Nel primo tempo i veneti provano immediatamente a dominare l’incontro proponendosi in avanti già al 6′ tramite un’occasione fallita da Mutanda e bisogno quindi attendere l’11’ perchè riescano davvero a sbloccare il punteggio per merito del gol firmato da Olonisakin, bravo ad insaccare il pallone sull’assist di Olonisakin proveniente dalla corsia di sinistra.
I biancorossi cercano soluzioni alternative dalla distanza con Rada al 23′ ed i rosaverdi sembrano voler fare altrettanto con Saccani al 27′ ed al 35′ è l’estremo difensore ospite Gagno a chiudere in calcio d’angolo su Mignanelli.
Gli uomini di mister Zanini si salvano su Rauti al 39′ e spingono con Saccani al 42′ ma nel recupero lo stesso Rauti pareggia al 45’+4′ su assist di Caferri dalla corsia di destra. Nel secondo tempo De Paoli tenta di riportare avanti i suoi al 47′ sebbene il Vicenza si dimostri più coraggioso dall’inizio con Caferri al 48′ e Pellizzarial 50′.
Nel finale si rivede al 61′ mentre Consiglio disinnesca Capello al 62′ ed è infine Rauti a spuntarla per la squadra di mister Fabio Gallo segnando la rete del sorpasso definitivo al 67′, risolvendo abilmente una mischia. Il Vicenza prosegue il suo dominio nel girone A insieme con il Lecco raggiungendo quota 16 punti in graduatoria. La classifica rimane invece immutata per le Dolomiti Bellunesi dopo questa sesta giornata restando appunto bloccate con i loro quattro punti già conquistati in precedenza.