VIDEO “DOMENICA” ACHILLE LAURO/ Canzone Sanremo 2022: quattordicesima classificata!

IL VIDEO DELLA CANZONE “DOMENICA” DI ACHILE LAURO SI POSIZIONA AL QUATTORDICESIMO POSTO DELLA CLASSIFICA FINALE DI SANREMO 2022

La canzone “Domenica” di Achille Lauro (guarda qui sotto il video) si è classificata al quattordicesimo posto. È stata una delle canzoni più divisive del Festival di Sanremo 2022: c’è chi è rimasto ancora una volta stregato dal genio di Achille Lauro, ma anche chi si aspettava di più. C’è anche chi ha paragonato il brano Domenica a “Rolls Royce”, presentato proprio all’Ariston quattro anni fa, ma una cosa è certa: si tratta dell’ennesimo grande successo del 31enne nato a Verona.

Disponibile ovunque il video di “Domenica” di Achille Lauro in streaming, in radio e in digitale, la canzone è un nuovo capitolo del percorso artistico del cantante, tra i pochi a regalare delle vere e proprio performance a tutto tondo. Come dicevamo, il brano ha diviso, esattamente come le esibizioni trasgressive, ma su un dato siamo tutti d’accordo: sul grande riscontro del pubblico. La canzone Domenica era situata al quinto posto della classifica Earone legata ai brani presentati sul palco dell’Ariston, con un punteggio di 21.190.5, 458 passaggi e 111 emittenti.

VIDEO “DOMENICA” CANZONE DI ACHILLE LAURO A SANREMO 2022

Il video di “Domenica” di Achille Lauro conferma la visionarietà dell’artista a 360 gradi. Tutto molto minimale, su uno sfondo giallo, con la ripetizione del gesto che ha acceso il dibattito nel corso della prima serata del Festival: Lauro che si battezza da solo, gettandosi dell’acqua con una conchiglia. Come vi abbiamo raccontato, l’azione di Achille Lauro ha sollevato un polverone e si è innescato un dibattito accesissimo sul web e sulle televisioni.

Il video di “Domenica” conferma l’intento di Achille Lauro di trasgressione, di provocare e di fare parlare, bene o male che sia. La sua genialità artistica rischia di dividere, ma anche di fare passare in secondo piano le canzoni. “Domenica”, infatti, non ha raggiunto la vetta del Festival di Sanremo 2022 anche forse per i pochi discorsi contenutistici, in seconda battuta a causa delle analisi sulle performance istrioniche dell’interprete.

RIVEDI IL VIDEO DELLA CANZONE “DOMENICA” DI ACHILLE LAURO A SANREMO 2022





