Video/ Dortmund Hertha (1-0): highlights e gol. Al Borussia basta Emre Can!

Il video con i gol e gli highlights di Dortmund Hertha ci racconta di un match ben equilibrato andato ieri pomeriggio in scena al Signal Induna park per la 30^ giornata di Bundesliga, la cui partenza è stata senza dubbio sotto tono. Dopo il fischio d’avvio infatti il ritmo di gioco si è mantenuto molto basso a lungo: sono state ben poche le occasioni da gol firmate da entrambe le formazioni nella prima frazione di gioco, che si è conclusa sempre sullo 0-0 iniziale. Solo nel finale del primo tempo la formazione giallonera si è fatta maggiormente nella metà campo avversaria, ma oltre all’azione personale di Hazard (e la reazione dei berlinesi con Lukebakio e Darida, entrambe ben neutralizzate dalla difesa avversaria) ben poco vi è da raccontare. La ripresa della sfida di Bundesliga però ci ha regalato qualche emozione in più: già al 51’ si segnala la doppia occasione da gol per Sancho e il biancoblu Esswein, ma è solo al 58’ che finalmente la partita di sblocca. E’ l’ex juventino Emre Can a segnare il gol del successo del Borussia Dortmund, con una sassata dal limite, che beffa tra i pali Jarstein. Il finale del match è ancora molto equilibrato ma certo abbastanza avvincente: da segnalare come colpo di scena il rigore segnalato e poi annullato tramite VAR al Borussia Dortmund al 84’, per un sospetto fallo di mano da parte di Boyara. Al triplice fischio finale è dunque vittoria per il Dortmund di Favre, che stazionando sempre al secondo gradino della classifica di campionato, pure ora vanta 63 punti, solo sette al capolista Bayern.

IL TABELLINO

DORTMUND-HERTHA 1-0 (O-0 PT)

RETI: 58′ Can

DORTMUND (3-4-3): Bürki; Piszczek, Can, Akanji; Hakimi, Witsel (79′ Balerdi), Delaney, Guerreiro (90′ Schmelzer); Sancho, Hazard (79′ Morey), Brandt (68′ Reyna). All. Favre

HERTHA (4-2-3-1): Jarstein; Pekarik, Boyata, Torunarigha, Mittelstädt; Skjelbred (62′ Piatek), Grujic (88′ Maier); Lukebakio (46′ Ngankam), Darida, Dilrosun (30′ Esswein, 89′ Samardzic); Ibisevic. All. Labbadia

AMMONITI: Esswein (H), Piatek (H)

STADIO: Signal Iduna park di Dortmund ARBITRO: H. Osmers

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI DORTMUND HERTHA



