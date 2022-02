Video/ Dortmund Rangers (2-4) gol e highlights: Guerreiro tiene in vita i gialloneri

Dopo 34 anni i Rangers tornano a vincere in casa di una squadra tedesca, al Signal Iduna Park il Borussia Dortmund cede il passo alla squadra allenata da Van Bronckhorst che si impone con il risultato di 2-4 e prenota gli ottavi di Europa League. Tra una settimana in Scozia può comunque succedere di tutto, in ogni caso gli uomini di Rose dovranno creare un solco di almeno 3 gol per ribaltare la situazione e passare il turno. Non sarà un’impresa semplice per i gialloneri che si sono rovinati con le loro stesse mani: poco prima dell’intervallo Zagadou tocca il pallone con il braccio largo e inizialmente viene graziato da Turpin che non si accorge di nulla e fa proseguire, ma con il VAR a regime è impossibile farla franca. L’on-field-review inchioda il giovane difensore francese e induce il fischietto francese a indicare il dischetto. Dagli undici metri Tavernier non si fa prendere dal panico e spiazza Kobel, poco dopo arriva anche il raddoppio che porta la firma di Morelos. A inizio ripresa Rose getta nella miscia Reyna e Moukoko nel disperato tentativo di riprendere per i capelli una partita che sembra irrimediabilmente compromessa, tuttavia i padroni di casa si sbilanciano troppo in avanti e in contropiede Barisic apre per Lundstram che da fuori area fa partire un missile imprendibile che va a infilarsi sotto l’incrocio. Stavolta il BVB accorcia subito le distanze con Bellingham ma Zagadou oggi non è in serata e se la butta dentro da solo con il guardalinee che prende pure un abbaglio alzando la bandierina per segnalare un fuorigioco inesistente visto che tutti gli attaccanti dei Rangers sono dietro la linea del pallone. La tecnologia corre in aiuto degli ospiti che calano il poker e sfiorano la cinquina con Aribo. Il guizzo di Guerreiro a pochi minuti dal novantesimo serve comunque a dare un barlume di speranza al Borussia Dortmund che ha sentito parecchio l’assenza di Haaland, immortalato in tribuna che rideva e scherzava sguaiatamente sullo 0-0, convinto che i suoi compagni avrebbero vinto con la pipa in bocca. E invece…

VIDEO BORUSSIA DORTMUND RANGERS 2-4, IL TABELLINO

BORUSSIA DORTMUND-RANGERS 2-4 (0-2)

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Akanji (55’ Schulz), Hummels, Zagadou, Guerreiro; Dahoud, Witsel (46’ Reyna); Brandt (46’ Moukoko), Reus (82’ Reinier), Bellingham; Malen (68’ Tigges). All. Marco Rose.

RANGERS (4-2-3-1): McGregor; Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic; Jack (86’ Kamara), Lundstram; Kent, Arfield (66’ Sands), Aribo (86’ Ramsey); Morelos (90’+5’ Wright). All. Giovanni Van Bronckhorst.

Diretta/ Siviglia Dinamo Zagabria (risultato finale 3-1): Orsic manca l'ultima chance

ARBITRO: Clément Turpin (FRA).

AMMONITI: 73’ Zagadou (D), 79’ McGregor (R).

RECUPERO: 1’ pt, 5’ st..

MARCATORI: 38’ rig. Tavernier (R), 41’ Morelos (R), 49’ Lundstram (R), 51’ Bellingham (D), 54’ aut. Zagadou (R), 82’ Guerreiro (D).

