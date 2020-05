Video/ Dortmund Schalke 04 (4-0): highlights e gol. Che poker per Favre!

Pubblicità

Al Signal Induna Park, ieri pomeriggio la Bundesliga ha riaperto i battenti dopo due mesi di stop per l’emergenza coronavirus e i gialloneri, padroni di casa hanno dunque festeggiato questo grande rientro in campo con una vittoria eccezionale. Come emerge nel video di Borussia Dortmund Schalke 04, la squadra di Favre, pur decimata, non ha mostrato alcuna traccia di ruggire dal lungo stop, ma ha messo in campo un ottimo spettacolo e una grande prestazione, chiudendo il match con un sonoro 4-0. Esaminando le azioni salienti del match, ecco che fin dai primi minuto sono proprio i gialloneri a dominare il campo: Favre si affida infatti a un tridente con Hazard, Brandt e Haaland, che subito riesce a mettere pressione alla difesa dei minatori. All’11 minuto del match ecco la prima occasione del gigante biondo, che però non viene premiato dalla Var: è poi al 29’ che lo stesso Haaland trova modo di festeggiare, con un piatto mancino che insacca la rete di Schubert.

Entro il primo tempo il Dortmund trova pure la rete del 2-0 su iniziativa di Guerreiro, su assist vi Brandt. E poi ancor nella ripresa che si fa sempre più difficile per lo Schalke 04: i gialloneri infatti tornato in campo scatenati e non lasciano ancor scampo agli avversari, ormai rassegnati. Già al 48’ ecco infatti la rete del 3-0 per i padroni di casa, occorsa in contropiede a firma di Hazard: al 63’ ecco poi l’occasione del poker del Borussia Dortmund con Guerreiro, questa volta ben indirizzato da Haaland. Per la squadra di Wagner non vi è nulla da fare: nella 26^ giornata di Bundesliga i tre punti in palio vanno ai gialloneri, che salgono dunque al secondo gradino della classifica, a un punto del Bayern capolista (oggi in campo).

IL TABELLINO

DORTMUND SCHALKE 04 4-0 (2-0 PT)

RETI: 29′ Haaland (B), 45′ Guerreiro (B), 48′ Hazard (B), 63′ Guerreiro (B)

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Burki; Akanji, Hummels, Piszczek, Guerreiro (87′ Schmelzer), Brandt, Delaney (68′ Balerdi), Hakimi, Dahoud (87′ Gotze), Hazard (79′ Sancho), Haaland. A disposizione: Hitz, Morey, Schmelzer, Balerdi, Fuhrich, Reyna, Raschl, Sancho, Gotze. Allenatore: Favre

SCHALKE 04 (3-4-3): Schubert; Todibo (46′ Burgstaller), Nastasic, Kenny (87′ Kenny), Oczpika, McKennie, Sanè, Caligiuri (76′ Miranda), Serdar (74′ Schopf), Raman (46′ Matondo), Harit. A disposizione: Nubel, Miranda, Becker, Mercan, Schopf, Burgstaller, Gregoritsch, Kutucu, Matnondo. Allenatore: Wagner

AMMONIZIONI: Delaney, Piszczek (B), Matondo (S)

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 0′ nel secondo tempo

STADIO: Signal Iduna Park

ARBITRO: D. Aytekin

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS DI DORTMUND SCHALKE 04 (da Sky)



