VIDEO “DOVE SI BALLA” DARGEN D’AMICO/ Canzone Sanremo 2022: boom di streaming

IL VIDEO DELLA CANZONE “DOVE SI BALLA” DI DARGEN D’AMICO SI POSIZIONA AL NONO POSTO DELLA CLASSIFICA FINALE DI SANREMO 2022

La canzone “Dove si balla” (guarda qui sotto il video) di Dargen D’Amico si è classificata al nono posto di Sanremo 2022 ed è sicuramente tra le sorprese del Festival di Sanremo 2022. Cantautorapper, in gara per la prima volta, ha conquistato critica e pubblica. Disponibile ovunque in video streaming, in digitale e in radio, la canzone “Dove si balla” di Dargen D’Amico era situata al 15esimo posto della classifica Earone legata ai brani presentati alla kermesse canora, con un punteggio di 6030.0, 170 passaggi su 80 emittenti.

DOVE SI BALLA TESTO E SIGNIFICATO CANZONE DARGEN D'AMICO/ "Il periodo che viviamo"

“Dove si balla” ha tutti i canoni della canzone “classica” di Dargen D’Amico, un mix di generi ad accompagnare un testo dirompente, tambureggiante ma anche pieno di riferimenti seri, attuali. «È stato un processo naturale quello di riversare dentro le sensazioni contemporanee. Non ho scritto il brano per “rappresentare” quest’epoca, è stato un gioco del caso», ha spiegato l’artista a Il Manifesto: «Ho cercato di far diventare leggera una cosa pesante».

Dargen D'Amico finale Sanremo 2022/ "Dove si balla", Fedez è dalla sua parte

VIDEO “DOVE SI BALLA” DI DARGEN D’AMICO A SANREMO 2022

Grande ammiratore di Franco Battiato, Enzo Jannacci e Lucio Dalla, il 41enne di Milano con “Dove si balla” ha scritto una canzone sull’oggi e ha spiegato che il brano è stata una terapia, ma anche la fotografia del passaggio da uno stato di immobilità a quello dell’azione. Autore del brano “Chiamami per nome” di Fedez e Francesca Michielin, Dargen D’Amico è una delle penne più amate del nostro Paese e ha ribadito tutto il suo talento anche in questa occasione.

Il video di “Dove si balla” è firmato da Matteo Colombo, conosciuto anche come “Colomovie” e gioca moltissimo con il digitale, regalando effetti spiazzanti e intriganti allo stesso tempo. La versione videoclip, oltre da un punto di vista estetico visivo, non aggiunge molto alla performance live, vero campo di battaglia di Dargen D’Amico. Interessante, invece, l’idea di aggiungere il testo in sovrimpressione, così da aiutare gli ascoltatori a conoscere meglio il DD-pensiero.

Dargen D'Amico, significato nome d'arte/ "Lasciamo spazio alle varie interpretazioni"

RIVEDI IL VIDEO DELLA CANZONE “DOVE SI BALLA” DI DARGEN D’AMICO A SANREMO 2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA