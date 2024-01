Video/ DR Congo Zambia (1-1) gol e highlights: Wissa risponde a Kangwa (Coppa d’Africa, 17 gennaio 2024)

VIDEO, GOL E HIGHLIGHTS DR CONGO ZAMBIA: LA SINTESI

Video e highlights DR Congo Zambia, gara valevole per la prima giornata della fase a gironi del Gruppo F. La partita, sin dalle prime battute, si dimostra molto godibile con entrambe le squadre che giocano bene, anche se è il Congo a fare la partita seppur senza fare gol. Chi invece riesce a segnare è proprio lo Zambia al primo tiro in porta e lo fa in maniera rocambolesca. Il portiere del Congo Mpasi-Nzau si spinge oltre la sua zona di competenza, laterale, regalando dunque una riserva. Daka è stato molto attento a battere in fretta, servendo Kangwa che con un tiro dalla lunga distanza ma senza portiere non ha fatto fatica a segnare.

Le proteste non sono mancate per il Congo, ma l’arbitro Bamlak assegna lo stesso il gol. Passano quattro minuto e il Congo trova il pari con una grande azione di Bakambu culminata con l’assist del Galatasaray e gol decisivo di Wissa del Brentford al 27′. La prima frazione si chiude senza altri reti, lasciano il match più aperto che mai. Nella ripresa i ritmi calano anche se è sempre e solo il Congo ad avere il pallino del gioco. A metà ripresa l’arbitro concede un calcio di rigore al Congo, salvo cambiare idea una volta chiamato al VAR. Termina dunque 1-1 la sfida di San Pédro. Ora la classifica del Gruppo F vede il Marocco a 3, Congo e Zambia 1 e la Tanzania ultima a secco.

VIDEO DR CONGO ZAMBIA, IL TABELLINO

DR CONGO-ZAMBIA 1-1

RETI (0-1, 1-1): 23′ Kangwa (Z), 27′ Wissa (C)

DR CONGO (4-1-4-1-): Mpasi-Nzau; Kalulu, Inonga, Mbemba, Masuaku; Moutoussamy; Wissa (48′ st Silas), Kakuta (26′ st Elia), Pickel, Bogonda; Bakambu (37′ st Banza). A disp. Bayeye, Bertaud, Bushiri, Diangana, Kayembe, Mayele, Mfulu, Siadi, Tshibola. All. Desabre.

ZAMBIA (4-1-4-1): Mulenga; Mwape, Sunzu, Musonda, Kabwe; Kapumbu; L. Musonda (31′ st L. Banda), Kangwa (49′ st Bwalya), E. Banda, F. Sakala; Daka. A disp. Chaiwa, Chama, Chanda, Chepeshi, Chilufya, Kampamba, Mafwenta, K. Musonda, Mwansa, B. Sakala.

Arbitro: Bamlak (Etiopia)

Ammoniti: Kalulu (C) e E. Banda (Z)

Espulsi: –

