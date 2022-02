VIDEO “DUECENTOMILA ORE” ANA MENA/ Canzone Sanremo 2022: “Una nuova parte di me”

IL VIDEO DELLA CANZONE “DUECENTOMILA ORE” DI ANA MENA SI POSIZIONA AL 24° POSTO DELLA CLASSIFICA FINALE DI SANREMO 2022

La canzone “Duecentomila ore” (guarda il video qui sotto) di Ana Mena si è classificata al penultimo posto del Festival di Sanremo 2022, ma può vantare un primato: è sicuramente la canzone di sanremo 2022 più ascoltata in Spagna. Disponibile ovunque in video streaming, in radio e in digitale, la canzone Epic / Sony Music era situata al 21esimo posto della classifica Earone legata ai brani presentati sul palco dell’Ariston, con un punteggio di 3267,6, 123 passaggi in 65 emittenti.

La canzone “Duecentomila ore” segna un nuovo capitolo della storia musicale di Ana Mena, anche se non si allontana molto dal mondo del tormentone estivo. Venerata in America Latina, Francia e Spagna, Ana Mena ha provato ad esplorare nuovi territori della scena pop e urban, sfruttare l’importante allure internazionale. «Voglio fare un omaggio a questa musica che amo da sempre e che a casa mia ha significato tanto», aveva dichiarato Ana Mena prima del Festival e possiamo dire che l’omaggio sia riuscito.

VIDEO “DUECENTOMILA ORE” DI ANA MENA A SANREMO 2022

36 dischi di platino e 2 dischi d’oro, oltre 5 milioni e mezzo di ascoltatori mensili su Spotify e oltre 1 miliardo e mezzo di visualizzazioni totali sui video di YouTube: questi sono solo alcuni dei numeri di Ana Mena. La giovane spagnola è un punto di riferimento del mondo pop, ma è pronta a vivere nuove esperienze, anche più intime, come confidato nel corso dell’esperienza sanremese. In cantiere due album, uno in spagnolo e uno in italiano, per provare a raccontare un nuovo lato della sua storia.

Il video di “Duecentomila ore” di Ana Mena è diretto e montato da Mauro Russo e ha un ricco cast: Davide Lenoci, Alessandra Alfieri, Roberta Sardella, Andrea Cristiano, Massimo Cirone, Valerio Bucchino, Luca Sciosci, Andrea Pinzuti, Matilde Parietti, Virginia Licata, Sergio Anton De Las Nieves, Giulia Cutrona, Caterina Biasol, Filippo Secli, Marco Bomba, Eleonora Tourjansky, Sergey Bomba. C’è tanta danza, tanta gioventù e una grande protagonista: Ana Mena ovviamente. La qualità del videoclip è buona, ma la performance live rende piena giustizia alle qualità della 24enne.

RIVEDI IL VIDEO DELLA CANZONE “DUECENTOMILA ORE” DI ANA MENA A SANREMO 2022





