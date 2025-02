Joan Thiele ha presentato e cantato il suo testo Eco al Festival di Sanremo 2025 e come vedremo nel video la cantante ha illuminato l’Ariston ed è senza dubbio una delle belle rivelazioni dell’edizione di quest’anno condotto da Carlo Conti. Con la sua musica e la sua interpretazione l’artista multicultura ha mostrato tutto il suo talento e anche il suo look ha illuminato Sanremo 2025.

Joan Thiele è una bella rivelazione di questo Sanremo 2025, non era molto conosciuta da parte degli addetti ai lavori che hanno elogiato sia la sua musica che il suo modo di porsi e l’artista ha raccontato cosa significa il testo “Eco” attraverso un’intervista a Raiplay: “Eco è una canzone che racconta quanto sia importante combattere per un’idea”.

VIDEO E SIGNIFICATO DELLA CANZONE ECO DI JOAN THIELE A SANREMO 2025

Joan Thiele racconta il motivo per cui ha scritto il testo Eco: “L’ho scritta per una persona molto importante della mia vita e l’obiettivo era dimostrare tutti quanto fosse importante difendere sempre e comunque le proprie idee”. Il video ufficiale della canzone Eco di Joan inizia con la frase “Le idee hanno più potere della rabbia, difendile”, spiega la bella sorpresa Joan.

Joan Thiele ha raccontato delle emozioni che prova grazie a questa canzone e di quanto e la cantautrice ha racconta: “Lo definirei un pezzo emozionante per me e spero che sia cosi anche per gli altri, quando ho iniziato a scriverlo mi sono emozionata fisicamente e mi sono messa davvero a piangere”, ha raccontato l’artista.

RIVEDI IL VIDEO UFFICIALE DI ECO DI JOAN THIELE RACCONTATO A SANREMO 2025