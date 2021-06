“VIDEO EDUCATIVI” SU MASTURBAZIONE A BAMBINI DI 7 ANNI/ Choc in una scuola privata

Un cartone animato in cui si parla di “masturbazione” e “pene in erezione” è stato fatto vedere ai bambini di una scuola privata d’elite di New York suscitando l’ira dei genitori. Come riportato da Dagospia, gli alunni della prima elementare della Dalton School hanno guardato un video sull’educazione sessuale AMAZE durante una lezione. In uno dei filmati un bambino fa la fatidica domanda: “Ehi, come mai a volte il mio pene diventa grande e punta in aria?“. A quel punto ad intervenire per risolvere il dubbio innocente del bambino è un personaggio adulto, che gli spiega cos’è un’erezione. A quel punto il piccolo chiosa: “A volte mi tocco il pene perché mi fa sentire bene“. Ma non è questa l’unica frase “choc” che ha fatto imbestialire i genitori dell’istituto privato newyorchese che hanno protestato veementemente per l’iniziativa…

FANNO VEDERE “VIDEO EDUCATIVI” SU MASTURBAZIONE A BAMBINI DI 7 ANNI

Nel cartone animato di educazione sessuale una bambina commenta: “A volte, quando sono nella vasca da bagno o quando la mamma mi mette a letto, mi piace toccarmi la vulva“. Inutile dire che gli insegnanti siano finiti nella bufera: sotto accuso il loro modo di spiegare ai bambini il consenso. Ai bimbi, infatti, è stato detto di non farsi toccare dai genitori o dai nonni senza che prima loro abbiano dato espressamente il loro consenso. Una mamma ha così commentato la situazione a dir poco paradossale: “Sto pagando 50.000 a questi stronzi per dire a mio figlio di non lasciare che suo nonno l’abbracci quando lo vede?“. Un’altra mamma le ha fatto eco aggiungendo che i genitori erano “incazzati” e “inorriditi nell’apprendere che questi filmati sono stati mostrati ai bambini di prima elementare di sei e sette anni senza che noi lo sapessimo e senza il nostro consenso“. Dal canto loro gli insegnanti si sono difesi spiegando che la parola “masturbazione” non è utilizzata esplicitamente nei video e che le lezioni hanno lo scopo di aiutare gli alunni a conoscere il proprio corpo e il proprio genere. Un portavoce della scuola ha dichiarato: “Come parte del curriculum completo della Dalton sulla salute degli studenti, la lezione su Gender & Bodies includeva due video appropriati per bimbi dai quattro anni in su“.

