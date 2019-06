Video/ Egitto DR Congo (2-0): highlights e gol, Salah mette il sigillo (Coppa Africa)

Tutto facile per i faraoni che battendo ieri sera nel secondo turno del girone A della Coppa d’Africa col risultato di 2-0 il Congo, mettono in cassaforte già la qualificazione alla prossima fase della competizione. Come si vede nel video di Egitto DR Congo, i padroni di casa di questa edizione del torneo continentale non fanno alcuna fatica a sorpassare gli avversari, che pure hanno dato vita a un match molto divertente e vivo fino all’ultimo minuto prima del triplice fischio finale. Benchè certo era ben pronosticata la vittoria dei faraoni, il DR Congo ha dato del filo da torcere specie nella ripresa. Al via infatti è un monologo degli egiziani che si portano avanti prima con Elmohamady al 25’ e poi si confermano con Momo Salah al 43’ minuto di gioco. Sul finale poi il clima si fa davvero rovente e piovono cartellini gialli, specie nella metà campo dei faraoni. Ricordiamo quindi che con questo risultato l’Egitto è sempre in vetta alla classifica del girone A con 6 punti, mentre il DR Congo è fanalino di coda con 0 punti.

IL TABELLINO

Egitto DR Congo 2-0 (2-0 pt)

Reti: 25′ Elmohamady, 40′ Salah

Egitto 4-2-3-1: Elshenawy; Ashraf, Gehazy, Alaa, Elmohamady; Elneny, Hamed; Salah, El Saïd, Trezeguet; Mohsen.

DR Congo 4-3-3: Matampi; Mpeko, Tisserand, Luyindama, Ngonda; Bope, Mputu, Moke; Maghoma, Bakambu, Bolingi.

Note: ammoniti 30′ Bokadi (C), 58′ Muzinga (C), 69′ Elneny (E), 81′ Alaa (E), 88′ Ghazal (E)

Arbitro:Gomes Stadio: Cairo International Stadium

