Video/ Egitto Mozambico (2-2) gol e highlights: pari in extremis di Salah! (Coppa d’Africa, 14 gennaio 2024)

Allo Stade Félix Houphouët-Boigny di Abidjan le squadre di Egitto e Mozambico si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 2 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo la compagine allenata da mister Vitoria parte fortissimo riuscendo infatti a passare in vantaggio subito al 2′ grazie alla rete messa a segno da Mostafa Mohamed, bravo a capitalizzare l’assist offertogli dal suo compagno Salah.

I minuti scorrono sul cronometro e lo stesso Mostafa Mohamed sfiora la doppietta al 10′. La squadra guidata dal tecnico Conde replica intorno al 18′ sparando largo per un soffio con Witi e rischiano poi grosso sul palo centrato da Trezeguet verso il 25′. Nel secondo tempo la squadra guidata dal commissario tecnico Conde ricomincia con lo spirito giusto per andare a caccia del pareggio ed i loro sforzi vengono premiati al 55′ dal gol trovato da Witi, autore di un colpo di testa vincente su assist di Macandza.

Nell’ultima parte dell’incontro i Mamba completano la rimonta con il gol del sorpasso siglato da Bauque, liberato da Guima, al 58′ ma i Faraoni ripristino l’equilibrio in maniera definitiva al 90’+7′ trasformando con Salah il calcio di rigore concesso per fallo subito da Mostafa Mohamed su segnalazione del VAR. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro mauritano D. Beida ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Abdelmonem da un lato, Mandava, Guima e Lau King dall’altro. Il punto conquistato in questo primo turno della competizione continentale permette sia all’Egitto che al Mozambico di salire a quota 1 nella classifica del girone B della Coppa d’Africa 2024.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI EGITTO MOZAMBICO: IL TABELLINO

Egitto-Mozambico 2 a 2 (p.t. 1-0)

Reti: 2′ Mostafa Mohamed(E); 55′ Witi(M); 58′ Witi(M); 90’+7′ RIG. Salah(E).

Assist: 2′ Salah(E); 55′ Macandza(M); 58′ Guima(M).

EGITTO (4-3-3) – El-Shenawy; Hany, Abdelmonem, Hegazy, Hamdi; Elneny, Faty, Zizo; Salah, Mohamed, Trezeguet. Allenatore: Vitoria.

MOZAMBICO (4-4-1-1) – Ernan; Domingos, Mexer, Gabriel Dove, Mandava; Gildo, Guima, Amade, Witi; Domingues; Ratifo. Allenatore: Conde.

Arbitro: D. Beida (Mauritania).

Ammoniti: 62′ Mandava(M); 72′ Guima(M); 75′ Abdelmonem(E); 90’+12′ Lau King(M).

