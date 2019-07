Video/ Egitto Sudafrica (0-1): highlights e gol. Faraoni fuori dalla Coppa d’Africa!

Clamorosa sorpresa al Cairo International Stadium: l’Egitto padrone di casa abbandona agli ottavi la Coppa d’Africa, perdendo contro un Sudafrica poco accreditato alla vigilia ma che ha giocato una partita splendida, ricca di qualità e senza mai rinunciare ad attaccare e a rendersi pericoloso. Il match inizia con Percy Tau che si rende pericoloso a più riprese per i Bafana Bafana, mentre nei primi minuti i Faraoni si affacciano in avanti solo con una giocata di Salah. La stella del Liverpool però viene disinnescata dai difensori sudafricani, che al 29′ e al 39′ hanno una doppia occasione con Lorch. Troppo poco Egitto nella prima frazione di gioco ed i Faraoni nella ripresa provano a cambiare passo, con Ronwen Williams, portiere del Sudafrica, che al 13′ deve sventare quella che è probabilmente l’occasione da gol più interessante per gli egiziani, con Trezeguet che non riesce però a sfruttare l’opportunità.

LA RIPRESA

Hlatshwayo e Lorch nel finale si rendono ancora pericolosi, ma è al 40′ della ripresa che il portiere egiziano El Shenawy è costretto a capitolare: Thembinkosi Lorch veste i panni dell’eroe della serata e trovando il varco giusto non sbaglia, gelando il pubblico egiziano e costringendo gli avversari a subire il loro primo gol in questa Coppa d’Africa. Tanto basta per dire addio alla competizione che perde la favorita numero uno, mentre il Sudafrica sfiderà ora nei quarti la Nigeria, vincente nel suo ottavo di finale nella sfida di lusso contro il Camerun.

