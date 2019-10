Video/ Eibar Barcellona (0-3): highlights e gol, Suarez chiude la partita (Liga)

Il Barcellona passeggia sul campo dell’Eibar grazie alle reti siglate da Griezmann, Messi e Suarez. Ad inizio gara ci prova subito Suarez che calcia da oltre quaranta metri, per poco non trova un gol pazzesco. Messi serve per Arthur che viene fermato con i piedi dal portiere dell’Eibar Dmitrovic. Jose Angel mette un cross tagliato in mezzo, Pedro Leon spreca da ottima posizione, Eibar ad un passo dal vantaggio. Griezmann! La legge del calcio non ammette sconti, gol sbagliato, gol subito. Lenglet lancia Griezmann dalla difesa, De Blasis scivola lasciando un’autostrada al francese che si invola verso Dmitrovic e lo fredda. Cross interessante di Leon ma Charles viene anticipato da Umtiti, intervento provvidenziale. Grandissima giocata di Messi che viene abbattuto dopo aver superato quattro avversari. Eibar che sfrutta molto le fasce, sul cross di Orellana sono tutti in ritardo. Grandissima occasione per Messi che fallisce da solo contro Dmitrovic. La prima frazione termina con il Barcellona avanti.

IL SECONDO TEMPO

Ad inizio ripresa Suarez la mette in rete ma viene pescato in fuorigioco. Il Barcellona trova il raddoppio con Messi. Serie di passaggi con Suarez che libera Messi in area, il campione argentino non sbaglia. I blaugrana continuano ad attaccare e la chiudono definitivamente in contropiede. Griezmann serve Suarez, il centravanti piega per la terza volta Dmitrovic. Nel finale grandissimo passaggio di Messi per Suarez che controlla e tira sfiorando la doppietta personale. Termina una gara senza storia, il Barcellona domina e porta a casa la vittoria.

