Video/ Eintracht Basilea (0-3): highlights e gol. Sigillo di Frei all’85’!

Alla Commerzbank-Arena il Basilea supera in trasferta l’Eintracht Francoforte con un netto 3 a 0. Come si vede nel video di Eintracht Basilea, nelle fasi iniziali del primo tempo sono i padroni di casa a cercare di prendere in mano le redini dell’incontro portandosi con insistenza in zona offensiva e senza concedere praticamente nulla agli avversari. Tuttavia, gli ospiti riescono a passare a sorpresa in vantaggio intorno al 27′ grazie al perfetto calcio di punizione eseguito da Samuele Campo, svizzero di origini italiane. Il gol subito penalizza i tedeschi soprattutto sotto l’aspetto psicologico, riuscendo a rialzarsi solo fino a colpire una traversa nella ripresa con Toure, al 65′. Nel secondo tempo infatti i rossoblu, per l’occasione in maglia bianca, aumentano il distacco per merito del subentrato Bua, su assist di Campo, al 73′. Ci pensa infine Frei, sfruttando nel migliore dei modi il passaggio vincente offertogli dall’ottimo Bua, a chiudere definitivamente i conti all’85’. L’ampia vittoria conquistata in trasferta pemette al Basilea di pensare con una certa serenità alla sfida di ritorno prevista per il prossimo giovedì 19 marzo, sempre che l’emergenza Coronavirus non porti alla sospensione delle competizioni europee.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge senza dubbio come la partita sia stata decisamente combattuta, soprattutto se si pensa al possesso palla finale favorevole all’Eintracht con il 57%. A questo dato si aggiunge pure una maggiore precisione nei passaggi, ovvero l’87% contro l’80% con 506 su 582 contro 252 su 316 appoggi completati. Gli svizzeri hanno però saputo avere la meglio sugli austriaci grazie al 41 a 32 nei palloni recuperati e per quanto di buono realizzato in fase offensiva: 12 a 15 le conclusioni complessive ma 5 a 4 quelle indirizzate nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, l’Eintracht Francoforte è stata la squadra più scorretta a causa del 14 a 9 nel computo dei falli e l’arbitro svedese A. Ekberg ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Sow da un lato, Campo, Comert ed Alderete dall’altro.

IL TABELLINO

Eintracht Francoforte-Basilea 0 a 3 (p.t. 0-1)

Reti: 27′ Campo(B); 73′ Bua(B); 85′ Frei(B).

Assist: 73′ Campo(B); 85′ Bua(B).

EINTRACHT (3-4-1-2) – Trapp; D. Abraham, Hasebe(73′ Ilsanker), Hinteregger; A. Touré, Sow(46′ Paciencia), Rode, N’Dicka; Kamada(78′ Gacinovic); André Silva, Kostic. All.: Hutter.

BASILEA (4-2-3-1) – Omlin; Widmer, Comert, Alderete, Riveros; T. Xhaka, F. Frei; Stocker(90’+2′ Zhegrova), Campo(78′ van der Werff), Petretta(68′ Bua); Cabral. All.: Koller.

Arbitro: A. Ekberg (Svezia).

Ammoniti: 11′ Campo(B); 23′ Sow(E); 53′ Comert(B); 76′ Alderete(B).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI EINTRACHT BASILEA, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA