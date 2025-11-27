Video Eintracht Francoforte Atalanta che racconta la sfida valevole per la UEFA Champions League. Cronaca e migliori azioni della sfida da poco conclusa.

VIDEO EINTRACHT FRANCOFORTE ATALANTA: PALLADINO +3

Video Eintracht Francoforte Atalanta che regala una partita fin da subito emozionante. Nei primi minuti le squadre si affrontano senza concedere troppo il fianco, l’occasione migliore capita sulla testa di Koch che però non inquadra. L’Atalanta allora inizia ad attaccare e si fa vedere prima con Zappacosta mentre dopo con Scamacca. Doppia grande occasione nel corso del primo tempo con Lookman e Scamacca. Il nigeriano riceve il pallone e calcia subito con forza beccando il palo, sul respinta e poco dopo Scamacca replica il compagno. Le squadre fanno l’intervallo sul risultato di 0-0.

Secondo tempo che si apre con la doppia marcatura in casa Atalanta. Prima Lookman e poi Ederson trovano le reti in 120 secondi di gioco. Lo spettacolo in casa Atalanta non è ancora terminato. Dopo le reti di Ederson e Lookman si iscrive al tabellino dei marcatori anche De Ketelaere che firma lo 0-3 finale che regala la vittoria all’Atalanta contro il Francoforte.

VIDEO EINTRACHT FRANCOFORTE ATALANTA: GOL E HIGHLIGHTS