Video Eintracht Francoforte Liverpool (risultato finale 1-5) gol e highlights della gara valida per la terza giornata della Champions League 2025/2026.
VIDEO EINTRACHT LIVERPOOL, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Al Deutsche Bank Park il Liverpool rispetta il pronostico e si aggiudica la vittoria sconfiggendo in trasferta ed in rimonta l’Eintracht Francoforte per 5 a 1. Nel primo tempo gli inglesi partono forte sollecitando il portiere avversario Zetterer con un paio di spunti di Isak all’8′ ed al 10′ ma si vedono costretti a rimpiazzare prematuramente Frimpong con Bradley già al 19′ a causa di un infortunio.
I tedeschi spezzano quindi l’equilibrio iniziale trovando il gol del vantaggio al 26′ per merito di Kristensen, assistito da Gotze, ed i Reds reagiscono pareggiando immediatamente al 35′ con la rete di Ekitike, su assist di Robertson.
Gli uomini del tecnico Slot completano il sorpasso grazie al gol di Van Dijk, autore di un colpo di testa vincente sul calcio d’angolo battuto da Gakpo, al 39′ ed allungano al 44′ con un’altra rete segnata sempre di testa da Konate su corner di Szoboszlai.
Nel secondo tempo i padroni di casa provano a contenere gli avversari dimostrandosi però un po’ troppo fallosi e rimediano due ammonizione ravvicinate con Doan ed Amenda. Nel finale Gakpo cala il poker al 66′ con l’aiuto di Wirtz che fornisce un altro passaggio decisivo pure a Szoboszlai per il quinto gol dei britannici al 70′.
Questo successo maturato lontano da casa spinge il Liverpool a quota sei essendosi aggiudicati tre nuovi punti. L’Eintracht Francoforte rimedia invece una sconfitta casalinga e viene staccato nella classifica della Champions League 2025/2026 dai diretti rivali della terza giornata, rimanendo appunto a quota tre.