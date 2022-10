Video/ Eintracht Marsiglia (2-1) gol ed highlights: Kamada-Muani per andare a quota 7

Video Eintracht Francoforte Marsiglia che impiega solamente una manciata di secondi, 180 per l’esattezza, per sbloccarsi. A segnare è il nipponico Kamada, non una novità per i tifosi tedeschi dopo i 9 gol messi a referto da inizio campionato. Marsiglia che prova timidamente a riaprirla fino al gol di Guendouzi che con un bolide sotto la traversa fa 1-1. Il pareggio dura veramente poco perché i tedeschi dell’Eintracht acciuffano ancora il gol tramite la giocata di Kolo Muani dopo l’assist al bacio di Mario Gotze. Nel finale di primo tempo, durante il recupero, c’è spazio per Luca Pellegrini che subentra al posto dell’infortunato Lanz entrando in campo per gli ultimi minuti del primo tempo e per giocare l’intero secondo tempo.

Secondo tempo che conferma il copione del primo tempo con il Marsiglia che non riesce a ribaltare il risultato del primo tempo arrendendosi contro la formazione tedesca che vince uno scontro diretto importantissimo. Pioggia di cartellini gialli e contrasti in mezzo al campo che comprotano anche ben quattro cartellini gialli durante la partita con la sanzione anche per il tecnico Tudor. Le occasioni migliori sono capitate al Marsiglia con Clauss ma soprattutto con Alexis Sanchez che si è dovuto arrendere all’intervento di un super Trapp che ha chiuso la porta portando a casa i tre punti per i propri tifosi.

VIDEO EINTRACHT FRANCOFORTE MARSIGLIA: IL TABELLINO

Eintracht Francoforte: Trapp; Smolcic, Jakic, N’Dicka; Dina Ebimbe (79′ Alidou), Kamada, Sow, Lenz (45′ Pellegrini); Lindstrom (69′ Rode), Götze; Kolo Muani (79′ Borre). Allenatore: Oliver Glasner.

Marsiglia: Pau López; Balerdi, Mbemba, Gigot (60′ Kolasinac); Clauss (86′ Suárez), Rongier, Veretout, Nuno Tavares; Guendouzi (60′ Ünder), Harit; Sánchez. Allenatore: Igor Tudor.

Marcatori: 3′ Kamara, 22′ Guendouzi, 27′ Kolo Muani.

Ammonizioni: Tavares, Veretout, Kolo Muani, Smolcic, Tudor (allenatore), Dina Ebimbe, Suárez.

