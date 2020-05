Video/ Eintracht Monchengladbach (1-3): highlights e gol. Tre punti di peso per Rose

Pubblicità

E’ splendida vittoria per il Monchengladbach nella 26^ giornata della Bundesliga, la prima dopo lo stop di due mesi per lo scoppio della pandemia da coronavirus: come si vede nel video di Eintracht Monchengladbach, la formazione di Mister Rose ha avuto la meglio con l’ottimo risultato di 3-1. Venendo alle azioni salienti del match, ecco che bastano appena 37 secondi ai Fohlen per sbloccare la partita: il gol dell’1-0 arriva su intuizione di Plea e assist di Hofmann. La partenza dei bianconeroverdi è bruciante: altre 6 minuti ed è Thuram a raddoppiare, ottimamente servito da Bensebaini. Il primo tempo è dunque dominio del Borussia: solo Kostic nel finale prova a impensierire la difesa del Monchengladbach. Tornati in campo per il secondo tempo, l’Eintracht prova a rialzare la testa, grazie ad alcuni cambi azzeccati. Ma sono ancora gli ospiti a graffiare, questa volta su rigore, con Bensenbaini che segna dunque la rete del tris. La formazione di casa alla Commerzbank Arena però non si arrendono e con Andrè Silva trova il gol della bandiera all’81’ del match: un’ultima consolazione per l’Eintracht che pure nel finale con Hinteregger impedisce il poker degli avversari. Al triplice fischio finale esplode la festa della formazione di Marco Rose: per loro tre punti che valgono la terza piazza della classifica di Bundesliga con 52 punti e solo 3 lunghezze da recuperare sulla capolista Bayern (oggi in campo con l’Union Berlino).

IL TABELLINO

EINTRACHT MONCHENGLADBACH 1-3 (0-2 PT)

RETI: 1′ Plea, 7′ Thuram, 73′ rig. Bensebaini, 81′ André Silva

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-3-2-1): Trapp; Toure, Abraham (74′ Hasebe), Hinteregger, N’Dicka (83′ Kohr); Ilsanker (74′ Chandler), Rode, Sow (46′ André Silva); Kamada (78′ Gacinovic), Kostic; Dost. A disposizione: Ronnow, Fernandes, Torò, Da Costa. Allenatore: Hutter

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini (78′ Wendt); Neuhaus (90′ Benes), Strobl; Thuram (65′ Herrmann), Hofmann, Plea (90′ Jantschke); Embolo (78′ Stindl). A disposizione: Sippel, Kramer, Benes, Raffael, Traoré. Allenatore: Rose

AMMONITI: Elvedi, Kostic, N’Dicka, André Silva, Ilsanker, Kohr

RECUPERO: 1′ minuto nel primo tempo, 4′ minuti nel secondo tempo.

STADIO:Commerzbank-Arena di Francoforte

ARBITRO: F. Zwayer

