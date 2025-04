VIDEO EINTRACHT TOTTENHAM, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Al Deutsche Bank Park di Francoforte il Tottenham ha la meglio per 1 a 0 sull’Eintracht Francoforte e passa quindi il turno. Nel primo tempo i tedeschi provano immediatamente a proporsi in attacco con una conclusione firmata da Bahoya e comunque parata senza difficoltà da Vicario già intorno al 3′.

Le cose sembrano complicarsi tuttavia per i biancorossi perdendo prematuramente per infortunio il fuoriclasse Gotze, rimpiazzato appunto dal compagno Chaibi verso il 17′ ed i londinesi cominciano così a scaldare i motori con uno spunto impreciso di Tel al 26′. Ci pensa in ogni caso Solanke a siglare il gol del vantaggio per gli uomini di mister Postecoglou al 43′ trasformando il calcio di rigore assegnato con l’ausilo del VAR a causa di un intervento irregolare subito da Maddison.

Nel secondo tempo il copione del match si ripete e sono appunto i padroni di casa a suonare la carica con una giocata del subentrato Chaibi, la cui punizione non finisce nello specchio della porta al 52′. Nel finale Solanke fallisce la chance per completare la doppietta personale al 61′ e Vicario disinnesca il nuovo spunto di Chaibi al 75′.

Pure Kristensen si dispera mancando l’opportunità per ripristinare l’equilibrio e prolungare il match ai supplementari all’82’. Questa vittoria, alla luce del risultato dell’andata, permette al Tottenham Hotspur di qualificarsi alle semifinali di Europa League stagione 2024/2025. L’Eintracht Francoforte viene invece eliminato e deve salutare la competizione.

VIDEO EINTRACHT TOTTENHAM: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS